7 засобів, які допоможуть легко позбутися брудного жиру на кухні

Сила харчової соди

Харчова сода - це один із найефективніших натуральних засобів для видалення старого жиру. Просто нанесіть трохи соди на жирну поверхню, додайте кілька крапель води, щоб утворити пасту, і залиште на 15 хвилин.

Після цього змийте залишки вологою губкою - і результат вас здивує! Сода чудово підходить для очищення посуду, плитки та навіть духовки. Вона не лише розчиняє жир, а й нейтралізує неприємні запахи.

Оцет: перевірений помічник

Оцет завдяки своїй кислотності є природним розчинником для жиру. Змішайте оцет із теплою водою у пропорції 1:1 і нанесіть на забруднену поверхню. Залиште на кілька хвилин, а потім зітріть жир вологою губкою або серветкою.

Цей засіб ідеально підходить для каструль, сковорідок і навіть витяжок. До того ж оцет має антибактеріальні властивості, що робить його ідеальним для кухні.

Мийний засіб і гаряча вода

Якщо жир застиг і став твердим, гаряча вода у поєднанні з мийним засобом може творити дива. Замочіть посуд або кухонне приладдя у гарячій мильній воді на 20–30 хвилин. Після цього жир стане м'якішим і легко видалиться за допомогою губки або щітки.

Для найкращого ефекту використовуйте спеціальні засоби, що мають властивості розчиняти жир. Цей метод підходить навіть для складних забруднень, наприклад, на решітках гриля.

Лимонний сік для природного очищення

Лимонний сік - це природний засіб, який здатний розчиняти навіть застарілий жир. Вичавіть сік лимона на проблемну зону, залиште на 10-15 хвилин, а потім зітріть залишки вологою серветкою.

Лимон також додає приємний аромат і освіжає кухонні поверхні. Для більшої ефективності можна змішати сік лимона з невеликою кількістю соди. Цей спосіб добре підходить для очищення керамічних і металевих поверхонь.

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок - це старий, але дієвий метод боротьби з жиром. Розведіть порошок водою до стану пасти та нанесіть на забруднені місця. Залиште на 10-20 хвилин, а потім змийте губкою чи серветкою.

Цей засіб чудово підходить для миття посуду, особливо сковорідок та каструль із нержавійки. Гірчиця не лише ефективно розчиняє жир, а й дбайливо доглядає за вашими руками.

Спирт і нашатир для важкодоступних місць

Спирт або нашатирний спирт відмінно видаляють жир із поверхонь, де інші засоби не діють. Змочіть ватний диск або серветку у спирті й обробіть потрібні зони. Засіб добре підходить для очищення важкодоступних місць, таких як кути витяжок або ручки плит.

Обов’язково провітрюйте приміщення під час використання нашатирю, щоб уникнути неприємного запаху. Результат буде вражаючим - блискучі й чисті поверхні без жиру.

Господарське мило: класика чистоти

Господарське мило давно зарекомендувало себе як універсальний очищувальний засіб. Натріть мило на тертці, розведіть у гарячій воді й нанесіть розчин на жирні поверхні. Через кілька хвилин жир стане м’яким і легко змиється.

Цей метод чудово підходить для каструль, сковорідок і навіть пластикових контейнерів. Господарське мило економне та екологічне, а також дбайливо доглядає за кухонними поверхнями.