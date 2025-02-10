7 типів одягу, яким дуже шкодить часте прання

Джинси

Джинсовий одяг не потребує частого прання. Часте прання може призвести до втрати кольору та форми тканини. Рекомендується прати джинси після 4-6 носінь або за наявності видимих забруднень. Між праннями можна провітрювати їх на свіжому повітрі, щоб усунути запахи. Це допоможе зберегти яскравість кольору та структуру тканини.

Бюстгальтери

Xасте прання бюстгальтерів може пошкодити еластичні волокна та зменшити підтримку. Рекомендується носити бюстгальтер 2-3 рази перед пранням. Прати бажано вручну або в делікатному режимі пральної машини, використовуючи спеціальні мішечки.

Це допоможе зберегти форму та продовжити термін служби виробу. Сушити бюстгальтери слід на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації.

Речі з вовни та кашеміру

Вовняні та кашемірові вироби чутливі до частого прання, що може призвести до звалювання та втрати м'якості. Рекомендується провітрювати такі речі після кожного носіння та прати лише після 5-7 використань або за наявності забруднень.

Прати слід вручну або в делікатному режимі з використанням спеціальних засобів для вовни. Сушити необхідно на горизонтальній поверхні, розклавши річ на рушник. Це допоможе зберегти форму та текстуру тканини.

Піджаки та костюми

Піджаки та костюми не призначені для частого прання, оскільки це може пошкодити структуру тканини та підкладки. Рекомендується чистити їх у хімчистці не частіше ніж раз на сезон або за необхідності.

Між носіннями варто провітрювати та зберігати на якісних вішалках, щоб зберегти форму. Невеликі забруднення можна видаляти локально за допомогою спеціальних засобів. Це допоможе підтримувати охайний вигляд без частого прання.

Купальники

Купальники виготовляються з делікатних матеріалів, які можуть втратити еластичність та колір при частому пранні в машині. Після кожного використання достатньо промити купальник у прохолодній воді, щоб видалити залишки хлору або солі.

Прати в машині не рекомендується; краще обрати ручне прання з м'яким миючим засобом. Сушити слід у тіні, уникаючи прямого сонячного проміння, щоб запобігти вицвітанню. Це допоможе зберегти еластичність та яскравість кольорів.

Краватки

Краватки часто виготовляються з делікатних тканин, таких як шовк, які легко пошкоджуються при пранні. Прання в машині може призвести до втрати форми та появи зморшок. У разі забруднення краще звернутися до професійної хімчистки. Для збереження форми зберігайте краватки розв'язаними та повішеними або скрученими вільно.

Одяг з декоративними елементами

Речі з паєтками, бісером або іншими прикрасами можуть пошкодитися при частому пранні в машині. Декоративні елементи можуть відпадати або зачіплятися за інший одяг. Рекомендується прати такі вироби вручну або використовувати делікатний режим з мінімальним віджимом, помістивши їх у спеціальний мішечок. Сушити слід на горизонтальній поверхні, щоб уникнути деформації.