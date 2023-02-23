7 справ, які потрібно встигнути зробити до кінця зими: залишилося лише кілька днів
До кінця календарної зими залишилося лише кілька днів. І хоча синоптики з перших днів березня не обіцяють теплої весняної погоди, наступного тижня розпочнеться курс на весну.
Що ще можна встигнути зробити в останні зимові вихідні – читайте у матеріалі нижче.
Покататися на санках, лижах чи ковзанах
Катання на санчатах, лижах та ковзанах – давня зимова традиція. І хоча останніми роками зима нас не сильно балує снігом, знайти місце, де можна покататися – можна.
Зберіть друзів, свою сім'ю та вирушайте на найближчий спуск чи ковзанку, щоб отримати незабутні враження та активно відпочити.
Зробіть новорічну фотосесію
Організуйте зимову фотосесію та зробіть з ними з близькими, які дозволять вам зафіксувати останні дні зими. Організувати таку фотосесію можна самостійно, а можна попросити зробити знімки когось із друзів або звернутися за допомогою до професійного фотографа.
Влаштуйте кіновечір
Що може бути приємніше, ніж вечірній перегляд кіно з рідними та близькими. Можна відвідати кінотеатр, щоб переглянути останні кіноновинки. А можна зібратися вдома, приготувати щось смачне та переглянути з друзями чи родиною улюблені кінокомедії.
Приготуйте нову зимову страву
Зимові вечори - чудовий період, щоб скуштувати новий рецепт печива або кексів. А ще можна приготувати якусь гарячу страву зі старих книг з рецептами.
А потім обов'язково пригостити своїх найближчих неймовірно смачним та ароматним частуванням.
Віддайте непотрібний одяг
Весна на порозі, а значить настав час перебрати шафу. Відкладіть окремо речі, які ви не носили цього сезону або вже точно носити не будете. Сміливо віддавайте такі речі тим, кому вони стануть у пригоді.
Так ви не тільки добру справу зробите, але й позбавитеся одночасно зайвого в шафі та звільните місце для весняного гардеробу.
Прочитайте книгу
Часу для читання останнім часом у багатьох не вистачає. Але останні зимові вихідні - чудовий період, щоб прочитати книгу, яка давно чекає на вас на полиці.
Заведіть нову гарну звичку
Люди схильні розпочинати щось нове з понеділка, з нового року, з першого дня місяця. І зараз чудовий шанс завести нову корисну звичку – з першого дня весни.
У вас є ще кілька днів, щоб вигадати, чим саме ви хотіли б зайнятися. Наприклад, почати бігати вранці.
До речі, ми писали про те, які риси характеру допомагають жити довго і щасливо.
А ще розповідали, що військовий психолог назвала причини, чому не кожен українець може йти воювати.