7 справ, які потрібно встигнути зробити до кінця зими: залишилося лише кілька днів

До кінця календарної зими залишилося лише кілька днів. І хоча синоптики з перших днів березня не обіцяють теплої весняної погоди, наступного тижня розпочнеться курс на весну.

Що ще можна встигнути зробити в останні зимові вихідні – читайте у матеріалі нижче.

Покататися на санках, лижах чи ковзанах

Катання на санчатах, лижах та ковзанах – давня зимова традиція. І хоча останніми роками зима нас не сильно балує снігом, знайти місце, де можна покататися – можна.

Зберіть друзів, свою сім'ю та вирушайте на найближчий спуск чи ковзанку, щоб отримати незабутні враження та активно відпочити.

Зробіть новорічну фотосесію

Організуйте зимову фотосесію та зробіть з ними з близькими, які дозволять вам зафіксувати останні дні зими. Організувати таку фотосесію можна самостійно, а можна попросити зробити знімки когось із друзів або звернутися за допомогою до професійного фотографа.

Влаштуйте кіновечір

Що може бути приємніше, ніж вечірній перегляд кіно з рідними та близькими. Можна відвідати кінотеатр, щоб переглянути останні кіноновинки. А можна зібратися вдома, приготувати щось смачне та переглянути з друзями чи родиною улюблені кінокомедії.

Приготуйте нову зимову страву

Зимові вечори - чудовий період, щоб скуштувати новий рецепт печива або кексів. А ще можна приготувати якусь гарячу страву зі старих книг з рецептами.

А потім обов'язково пригостити своїх найближчих неймовірно смачним та ароматним частуванням.

Віддайте непотрібний одяг

Весна на порозі, а значить настав час перебрати шафу. Відкладіть окремо речі, які ви не носили цього сезону або вже точно носити не будете. Сміливо віддавайте такі речі тим, кому вони стануть у пригоді.

Так ви не тільки добру справу зробите, але й позбавитеся одночасно зайвого в шафі та звільните місце для весняного гардеробу.

Прочитайте книгу

Часу для читання останнім часом у багатьох не вистачає. Але останні зимові вихідні - чудовий період, щоб прочитати книгу, яка давно чекає на вас на полиці.

Заведіть нову гарну звичку

Люди схильні розпочинати щось нове з понеділка, з нового року, з першого дня місяця. І зараз чудовий шанс завести нову корисну звичку – з першого дня весни.

У вас є ще кілька днів, щоб вигадати, чим саме ви хотіли б зайнятися. Наприклад, почати бігати вранці.