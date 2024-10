7 способів підвищити імунітет восени та не хворіти

Раніше ми писали, що "найздоровіша" пара світу стверджує, що знайшла секрет, як жити до 150 років.

Також читайте про 5 простих продуктів, які продовжують молодість.

В матеріалі використані джерела - Instagram-сторінка дієтолога Юлії Коваль, Eat this, not that.