7 способів безпечно прати темні речі, щоб вони не полиняли

Розділяйте кольори перед пранням

Відділення темного одягу від світлого - базове правило прання. Однак для збереження яскравості також важливо розділяти одяг за відтінками темних кольорів. Наприклад, чорний, темно-синій і бордовий краще прати разом, щоб уникнути переходу барвників.

Цей простий крок допомагає зберегти насиченість кольору та продовжити термін служби речей. Додатково можна перевірити ярлики на одязі, щоб дізнатися про особливості прання кожної речі.

Використовуйте холодну воду

Темний одяг краще прати в холодній воді, яка зберігає інтенсивність барвників. Гаряча вода сприяє швидкому вицвітанню кольорів і може призвести до усадки тканини.

Холодна вода ефективно видаляє бруд і не шкодить текстурі одягу. Це не лише захищає ваші улюблені речі, а й економить енергію, роблячи процес прання більш екологічним.

Обирайте низькотемпературний режим сушіння

Сушіння на низьких температурах або природне висихання допомагає зберегти цілісність тканини і яскравість кольорів. Інтенсивні режими сушіння можуть пошкодити волокна тканини, а також сприяти вицвітанню.

Якщо інструкції на ярлику вказують на низькотемпературний режим, дотримуйтесь їх для збереження якості. Для спортивного одягу можна використовувати режим сушіння без нагрівання.

Використовуйте сітчасті мішки для прання

Сітчасті мішки для прання допомагають зменшити тертя між тканинами, що може сприяти збереженню кольорів. Крім того, перед пранням рекомендується вивертати одяг навиворіт, аби зменшити зовнішню агресію.

Такий метод мінімізує пошкодження поверхні тканини і допомагає зберегти її насичений вигляд. Особливо це стосується одягу з делікатних тканин.

Прання темних речей завжди пов'язане з ризиками вицвітання тканини (фото: Pixabay.com)

Не перевантажуйте пральну машину

Занадто велике завантаження пральної машини погіршує якість прання. Одяг не має достатнього простору для руху, через що не відпирається належним чином, а зайве тертя може спричинити вицвітання.

Для темного одягу краще робити менші за обсягом завантаження, аби забезпечити якісний догляд за кожною річчю.

Періть одяг рідше

Темний одяг не завжди потребує прання після одного носіння. Наприклад, джинси, светри або піжами можна носити кілька разів, якщо вони не забруднені під час активної діяльності.

Замість прання можна освіжити речі, провітривши їх або використавши спрей для тканин. Це допоможе зберегти колір і структуру тканини на тривалий час.

Дотримуйтесь інструкцій на ярликах

Інформація на ярликах одягу - ваш найкращий помічник у догляді. Вона вказує, як прати, сушити та чи можна використовувати певні мийні засоби.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви уникнете помилок і зможете довше насолоджуватися виглядом улюблених речей. Також варто правильно дозувати пральний порошок або рідкий засіб, аби уникнути пошкоджень тканини.