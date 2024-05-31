7 речей, які робить чоловік, коли він закоханий

Чоловіки часто не говорять про свої почуття, але показують свою симпатію вчинками та поведінкою. Варто навчитися розрізняти, коли у чоловіка просто захопленість жінкою чи сексуальний потяг, а коли він дійсно закоханий і це дійсно може перерости у справжні почуття.
Бізнес і лайф коуч, а також сексолог Віталій Курсик розповів РБК-Україна (проєкт Styler), які 7 речей робить чоловік, коли він у вас закоханий.
Закоханий чоловік уважно слухає свою партнерку, але також зберігає свої особисті кордони, підтримуючи здоровий баланс між емпатією та самоповагою.
Він знаходить способи зробити день своєї партнерки особливим, але також пам’ятає про свої захоплення та потреби, що дозволяє йому залишатися цілісною особистістю.
Чоловік піклується про благополуччя своєї партнерки, але також сподівається, що вона буде самостійною та відповідальною, що сприяє здоровим та зрілим стосункам.
Він відкритий до спілкування про свої емоції та плани, але також цінує час на самоті та особистий розвиток.
Він радий ділитися своїм життям з партнеркою, але також підтримує свої соціальні зв’язки та інтереси, що допомагає уникнути залежності у стосунках.
Здорові стосунки вимагають готовності йти на компроміси, але чоловік зберігає свої основні цінності та принципи, що сприяє взаємоповазі.
Чоловік включає партнерку у свої плани на майбутнє, але також працює над своїми амбіціями, що дозволяє обом партнерам розвиватися та рости разом.
"Цей збалансований підхід дозволяє чоловікові бути уважним та турботливим партнером, водночас зберігаючи свою індивідуальність та незалежність. Це створює міцні та здорові стосунки, де обидва партнери відчувають себе цінними та поважаними", - пояснює експерт.
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