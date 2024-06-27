7 простих порад, які допоможуть захистити телефон від перегріву навіть у сильну спеку

Літня спека може стати справжнім випробуванням для смартфона. Коли температура піднімається, ризик перегріву телефону зростає, що може призвести до його поломки або зниження продуктивності. На щастя, є кілька простих кроків, які ви можете зробити, щоб захистити свій пристрій від надмірного нагрівання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TechRadar , який публікує новини та огляди технологічних продуктів та гаджетів.

Бережіть телефон від перегріву

У спекотний день ви, напевно, захочете сховатися в тіні, щоб уникнути спеки. Того ж хоче і ваш телефон. Намагайтеся не залишати його під прямим сонячним промінням, оскільки сонячне світло може дуже швидко його нагріти.

Тому якщо ви вдома, не кладіть його біля вікна. Також не залишайте смартфон у машині, або в будь-якому іншому місці, яке природно нагрівається в сонячний день - це призведе до того, що ваш телефон перегріється і зламається

Зніміть чохол

Чохол може бути ізоляцією, тому, якщо телефон нагрівається, чохол утримуватиме тепло всередині. Вам потрібно зняти його, щоб тепло розсіювалося якнайшвидше.

Звичайно, якщо у вас хороший чохол, який корисний не тільки для захисту телефону, наприклад, із вбудованим гаманцем для кредитних карток або зовнішнім акумулятором, ви можете залишити його одягненим. Але якщо ви просто відпочиваєте вдома чи на пікніку у парку, не завадить зняти чохол на кілька хвилин.

Налаштуйте установки телефону

Якщо ви хочете охолодити телефон, є кілька корисних налаштувань, які можна змінити, щоб він не перегрівався.

По-перше, зменшіть яскравість екрану наскільки це можливо. Хоча це може утруднити читання з екрана, але при цьому менше витрачатимеся заряд батареї, а значить, пристрій стане менше нагріватися.

Якщо на вашому телефоні є функція автоматичного регулювання яскравості, вона може автоматично встановлювати максимальну яскравість на вулиці, тому подумайте, щоб вимкнути її.

По-друге, вимкніть передачу даних, якщо ви її не використовуєте, і, можливо, переведіть пристрій у режим "У польоті", якщо вам якийсь час не потрібно розмовляти з людьми. Подібно до яскравості екрана, відключення цих функцій заощаджує заряд батареї, який безпосередньо впливає на температуру телефону.

Деякі телефони, особливо ігрові, мають режими розгону, які підвищують продуктивність телефону, але швидше розряджають батарею. Звичайно, від цього теж потрібно відмовитися.

Якщо ви не знаєте, чи є у вашого телефона такий режим, то, швидше за все, його немає, оскільки ігрові режими зазвичай зустрічаються тільки на деяких спеціалізованих моделях.

Не доводьте свій телефон до межі

Незалежно від погоди, є дії, які нагрівають телефон: вимогливі ігри, редагування відео чи фотографій, а також швидке заряджання.

Якщо на вулиці і так спекотно, і телефон уже гріється, краще уникати таких дій. Два джерела тепла можуть призвести до дуже швидкого перегріву.

Тому, по можливості, відкладіть ігри, заряджайте телефон повільніше і відкладіть редагування фотографій до того, як опинитеся в прохолодному місці.

Не тримайте телефон у кишені

Кишені можуть бути досить спекотними місцями для телефону - вони часто притискають пристрій прямо до вашого тіла, вбираючи все ваше тепло.

Найкраще дістати телефон із будь-яких тісних кишень штанів або сорочок. Кишені пальто або куртки можуть бути варіантом, але в спекотний день ви навряд чи їх одягнете.

Якщо ви знаходитесь поза домом, найкраще носити телефон у сумці, тому що так він буде далі від вас. А якщо ви сидите на одному місці, можливо, варто вийняти пристрій із кишені та покласти його туди, де ви зможете за ним стежити.

Не застосовуйте екстремального охолодження

Найчастіше спроби різко охолодити телефон можуть більше йому зашкодити, ніж допомогти.

По-перше, не рекомендується занурювати телефон у воду, навіть якщо ваш телефон має захист за стандартом IP68. Ви можете впустити його, залишити під водою надто надовго. Крім того, ці методи не завжди дають великий ефект.

Також не залишайте телефон у холодильнику або морозильній камері - швидке охолодження смартфонів може призвести до утворення конденсату всередині пристрою, що пошкодить його та потенційно анулює гарантію.

Поставте його навпроти вентилятора

Увімкніть вентилятор і розташуйте телефон так, щоб на нього прямував потік повітря.

Це дозволить охолодити телефон досить повільно, щоб не пошкодити його, при цьому знизивши нагрівання, спричинене спекотною погодою та звичайною роботою пристрою.