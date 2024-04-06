7 прихованих ознак токсичної тещі. Чи ви - серед них?

Токсичні люди часто використовують витончені методи контролю та маніпуляції у стосунках. У випадку зі тещами ця токсичність може бути непомітною для оточення - особливо для власної дитини.

Про те, які ознаки притаманні токсичним тещам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт про психологію Choosing Therapy .

Що робить тещу токсичною

У будь-яких токсичних стосунках їхні учасники намагаються спілкуватися один з одним у позитивний спосіб. У випадку з токсичною тещею, як правило, спостерігається повторюваний патерн негативу з її боку щодо інших членів сім'ї.

Це може проявлятися у формі контролю, маніпуляцій або образливої поведінки. Її дії іноді бувають навмисними, але також можуть бути наслідком поведінки, якої вона навчилася у власній родині.

Токсична теща або свекруха відрізняється від токсичної матері тим, що головною мішенню її поведінки є партнер сина або доньки. Попри це, страждають усі, і часто кожна сторона залишається з ображеними почуттями.

Ознаки токсичної тещі

Токсичні тещі часто поводяться емоційно виснажливо, використовуючи такі, часто майже непомітні, моделі поведінки:

Неповага до особистих кордонів

Встановлення здорових кордонів - це спосіб забезпечити комфорт і безпеку у стосунках, а також повідомити про свої очікування.

На жаль, токсичні тещі часто нехтують кордонами, заохочуючи вашу дружину зберігати від вас секрети, з'являючись у вашому домі без попередження, мотивуючи це турботою про родину.

Порушення кордонів у стосунках зі тещею може спричинити хаос і навіть зруйнувати подружні стосунки.

Токсична теща не поважає особисті кордони (фото: Freepik)

Допомога, про яку не просили

Допомога без прохання може здаватися проявом турботи і навіть милою. До того часу, поки ви не копнете трохи глибше і не запитаєте, чим мотивується теща, допомагаючи вам.

Чи справді вона хоче бути корисною, чи має прихований мотив? Токсична теща поводиться так, тому що вважає, що вона єдина людина, здатна виконати роботу правильно.

В’їдливість і токсичні коментарі

Пасивно-агресивна поведінка передбачає непряме вираження своїх негативних почуттів за допомогою критики і токсичних коментарів, а не відкрите спілкування.

У випадку з токсичною тещею таке пасивно-агресивне спілкування і поведінка можуть бути очевидними, якщо вона погоджується прийти на сімейну вечерю, але потім чіпляється до їжі і відмовляється їсти.

Токсична теща поводиться пасивно-агресивно (фото: Freepik)

Ігнорування у родинній розмові

Токсична теща може часто ігнорувати вас, і це один з видів пасивно-агресивної поведінки. Вона може не розмовляти з вами і спілкуватися лише з вашою дружиною, вдаючи, що не чує вас. Якщо ви будете їй заперечувати, вона буде придумувати відмовки і намагатися перекласти провину на вас.

Вона - найкраща за всіх

Вона завжди хоче перевершити ваші досягнення або змусити вас почуватися неповноцінною. Токсична теща сприйматиме свої родинні стосунки з вами як змагання і буде говорити і робити все, щоб "перемогти".

Адже вона ненавидить відчувати себе не на першому місці і докладе всіх зусиль, щоб затьмарити інших. Така поведінка часто використовується, щоб замаскувати низьку самооцінку і полегшити почуття ревнощів.

Їй неможливо догодити

З токсичною тещею, що б ви не робили, все буде недостатньо добре. Токсична теща зазвичай має власну думку про те, як виховувати дітей, доглядати за домом і готувати їжу.

Крім того, вона може вважати, що найкраще знає, що потрібно її доньці від чоловіка - і що б ви не робили, ви, швидше за все, ніколи не будете відповідати цим вимогам.

Вона вважає, що завжди має рацію

Вона може завітати до вас додому і висловити тонкі, непотрібні коментарі про те, як вона організовує свої шафи. Або ж вона може запропонувати вам свою безвідмовну техніку, як загорнути ідеальні святкові подарунки.

Токсична теща вважає, що завжди має рацію (фото: Freepik)

Хоча ці пропозиції можуть, на перший погляд, здатися турботливими, мета токсичної тещі, іноді підсвідома - знецінення і самоствердження.