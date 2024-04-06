7 скрытых признаков токсичной тещи. Вы - среди них?

Токсичные люди часто используют изощренные методы контроля и манипуляции в отношениях. В случае с тещами эта токсичность может быть незаметной для окружающих - особенно для собственного ребенка.

О том, какие признаки присущи токсичным тещам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о психологии Choosing Therapy .

Что делает тещу токсичной

В любых токсичных отношениях их участники пытаются общаться друг с другом положительным способом. В случае с токсичной тещей, как правило, наблюдается повторяющийся паттерн негатива с ее стороны в отношении других членов семьи.

Это может проявляться в форме контроля, манипуляций или оскорбительного поведения. Ее действия иногда бывают умышленными, но также могут являться следствием поведения, которому она научилась в собственной семье.

Токсичная теща или свекровь отличается от токсичной матери тем, что главной мишенью ее поведения является партнер сына или дочери. Несмотря на это, страдают все и часто каждая сторона остается с обиженными чувствами.

Признаки токсичной тещи

Токсичные тещи часто ведут себя эмоционально изнурительно, используя такие, часто почти незаметные, модели поведения:

Неуважение личных границ

Установление здоровых границ - это способ обеспечить комфорт и безопасность в отношениях, а также сообщить о своих ожиданиях.

К сожалению, токсичные тещи часто пренебрегают границами, поощряя вашу жену хранить от вас секреты, появляясь в вашем доме без предупреждения, мотивируя это заботой о семье.

Нарушение границ в отношениях с тещей может повлечь за собой хаос и даже разрушить супружеские отношения.

Токсичная теща не уважает личные границы (фото: Freepik)

Помощь, о которой не просили

Помощь без просьбы может казаться проявлением заботы и даже милой. До тех пор, пока вы не копнете немного глубже и не спросите, чем мотивируется теща, помогая вам.

Действительно ли она хочет быть полезной, имеет ли скрытый мотив? Токсичная теща ведет себя так, потому что считает, что она единственный человек, способный выполнить работу правильно.

Въедливость и токсичные комментарии

Пассивно-агрессивное поведение предполагает косвенное выражение своих негативных чувств посредством критики и токсичных комментариев, а не открытое общение.

В случае с токсичной тещей такое пассивно-агрессивное общение и поведение могут быть очевидными, если она соглашается прийти на семейный ужин, но затем имеет претензии к еде и отказывается есть.

Токсичная теща ведет себя пассивно-агрессивно (фото: Freepik)

Игнорирование в семейном разговоре

Токсичная теща может часто игнорировать вас, и это один из видов пассивно-агрессивного поведения. Она может не разговаривать с вами и общаться только с вашей женой, делая вид, что не слышит вас. Если вы будете ей возражать, она будет придумывать отговорки и пытаться переложить вину на вас.

Она - лучше всех

Она всегда хочет превзойти ваши достижения или заставить вас чувствовать себя неполноценным. Токсичная теща будет воспринимать свои родственные отношения с вами как соревнование и будет говорить и делать все, чтобы "победить".

Ведь она ненавидит чувствовать себя не на первом месте и приложит все усилия, чтобы омрачить других. Такое поведение часто используется, чтобы замаскировать низкую самооценку и облегчить чувство ревности.

Ей невозможно угодить

С токсичной тещей, что бы вы ни делали, все будет недостаточно хорошо. Токсичная теща обычно имеет собственное мнение о том, как воспитывать детей, ухаживать за домом и готовить еду.

Кроме того, она может считать, что лучше всего знает, что нужно ее дочери от мужчины - и что бы вы ни делали, вы, скорее всего, никогда не будете отвечать этим требованиям.

Она считает, что всегда права

Она может прийти к вам домой и высказать тонкие, ненужные комментарии о том, как она организует свои шкафы. Или она может предложить вам свою безотказную технику, как завернуть идеальные праздничные подарки.

Токсичная теща считает, что всегда права (фото: Freepik)

Хотя эти предложения могут, на первый взгляд, показаться заботливыми, цель токсичной тещи, иногда подсознательная - обесценивание и самоутверждение.