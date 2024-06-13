7 причин швидкого набору ваги, про які не усі знають

Антидепресанти

За словами експерта, тривале вживання антидепресантів може призвести до зниження регуляції серотонінових рецепторів. А це згодом призведе до потягу багатих на вуглеводи продуктів, як от хліб, макарони та солодощі.

Саме це в кінцевому результаті може спровокувати різке збільшення ваги.

Зловживання кавою

Кофеїн вивільняє кортизол, який дає організму сигнал викидати в кров велику кількість глюкози. Зокрема, якщо після горнятка улюбленого напою ви не почнете одразу ж витрачати цей цукор, то є великі шанси, що він відкладеться в області стегон і сідниць.

Такий самий процес відбувається і під час стресу. Кофеїн також містить чорний і зелений чай, який багато хто п'є замість води.

Нестача сну

Позбавивши себе належних годин сну, ви серйозно порушуєте баланс двох гормонів - лептину і греліну.

Процеси відновлення відбуваються з 22:00 до 2:00, і якщо в цей час ви не спите, то скинути вагу буде набагато складніше.

Уникнення сніданку

Сніданок допомагає організму тримати під контролем процес синтезу інсуліну, який безпосередньо відповідає за накопичення жирових клітин.

До того ж саме вранці організм найкраще засвоює клітковину, яка очищає стінки кишківника і сприяє формуванню його здорової мікрофлори.

Приховані цукри

Захиститися від непрошених калорій можна тільки одним способом - вивчати склад продуктів, що купуються, навіть якщо вони не мають нічого спільного з десертами.

Не можете відмовитись від алкоголю

Будь-який алкоголь загострює відчуття голоду, і ви можете перестати контролювати себе.

Алкоголь всмоктується в першу чергу і, потрапляючи в шлунок разом з їжею, "перемикає увагу" систем метаболізму на себе, в результаті жири та вуглеводи йдуть "у запас".

Їсте багато горіхів

Горіхи здаються дуже правильним перекусом, і загалом це так і є. Однак, як і у випадку з більшістю продуктів, ними не варто захоплюватися. Важливо знати, що жирні кислоти - це прекрасно, але в розумних межах.