7 причин швидкого набору ваги, про які не усі знають

Причин швидкого набору ваги може бути багато. Це може бути спричинене зміною способу життя або ж вказувати на серйозні проблеми зі здоровʼям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.
За словами експерта, тривале вживання антидепресантів може призвести до зниження регуляції серотонінових рецепторів. А це згодом призведе до потягу багатих на вуглеводи продуктів, як от хліб, макарони та солодощі.
Саме це в кінцевому результаті може спровокувати різке збільшення ваги.
Кофеїн вивільняє кортизол, який дає організму сигнал викидати в кров велику кількість глюкози. Зокрема, якщо після горнятка улюбленого напою ви не почнете одразу ж витрачати цей цукор, то є великі шанси, що він відкладеться в області стегон і сідниць.
Такий самий процес відбувається і під час стресу. Кофеїн також містить чорний і зелений чай, який багато хто п'є замість води.
Позбавивши себе належних годин сну, ви серйозно порушуєте баланс двох гормонів - лептину і греліну.
Процеси відновлення відбуваються з 22:00 до 2:00, і якщо в цей час ви не спите, то скинути вагу буде набагато складніше.
Сніданок допомагає організму тримати під контролем процес синтезу інсуліну, який безпосередньо відповідає за накопичення жирових клітин.
До того ж саме вранці організм найкраще засвоює клітковину, яка очищає стінки кишківника і сприяє формуванню його здорової мікрофлори.
Захиститися від непрошених калорій можна тільки одним способом - вивчати склад продуктів, що купуються, навіть якщо вони не мають нічого спільного з десертами.
Будь-який алкоголь загострює відчуття голоду, і ви можете перестати контролювати себе.
Алкоголь всмоктується в першу чергу і, потрапляючи в шлунок разом з їжею, "перемикає увагу" систем метаболізму на себе, в результаті жири та вуглеводи йдуть "у запас".
Горіхи здаються дуже правильним перекусом, і загалом це так і є. Однак, як і у випадку з більшістю продуктів, ними не варто захоплюватися. Важливо знати, що жирні кислоти - це прекрасно, але в розумних межах.
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