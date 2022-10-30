7 правил здоров'я очей: Комаровський пояснив, як дитині не посадити зір на дистанційці

Лікар Євген Комаровський розповів, як дітям не посадити зір в умовах дистанційної освіти, коли доводиться довго сидіти перед гаджетами. Відомий педіатр та ведучий також дав корисні поради про здоров'я очей.

У якому віці дітям дивитися на екран не можна

Комаровський наголошує, що особливу небезпеку гаджети становлять для дошкільнят.

"Гаджети реально впливають на розвиток дитини, формування навичок. Тому абсолютно всі педіатричні організації та психологи всього світу наполегливо рекомендують, що діти перших двох років життя не повинні дивитися в екран. Єдиний виняток - спілкування", - каже він.

Норми екранного часу

Педіатр додав, що нещодавно канадські науковці довели, що якщо дошкільник проводить перед екраном понад дві години на день, то ймовірність синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю збільшується у вісім разів.

При цьому Комаровський звернув увагу, що всі рекомендації ВООЗ про те, що з 6 до 14 років екранний час не повинен перевищувати 2 години на добу, зараз порушуються. Так, всім очевидно, що така часова норма не працює, коли дитина вчиться дистанційно.

Щобільше, часто буває так, що після закінчення уроків онлайн екранний час у житті школяра не закінчується - він продовжує сидіти перед гаджетами, і "тому виникає купа проблем", додав лікар.

Ризик короткозорості

Комаровський відповів на найпоширеніше запитання у батьків щодо короткозорості, якщо діти постійно дивляться на екран.

"Людське око створене для того, щоб дивитися в далечінь. Якщо дитина з ранку до ночі дивися в екран і нікуди більше, це значно збільшує ймовірність короткозорості.

Проте! Проведені дослідження доводять зовсім інше: чим більше дитина знаходиться на свіжому повітрі, грає на вулиці, займається спортом, має рухову активність, тобто знаходиться за межами приміщення - тим рідше у такої дитини виникає короткозорість”, – пояснює педіатр.

Так, звертає увагу Комаровський, причина короткозорості - не гаджет, а те, що дитині просто не доводиться дивитися вдалину.

7 правил здоров'я очей з урахуванням навчання на дистанційці

Обмеження екранного часу Комфорт - йдеться про те, що діти часто втикаються носом в екран, дивляться на гаджет з опущеною головою, що погано впливає на кровопостачання головного мозку, та "в принципі дуже небезпечно". Бажано, щоб екран був перед очима на відстані витягнутої руки. Відпочинок для очей - кожні 20 хвилин перед екраном треба робити перерву на 20 секунд, тим часом розглядаючи будь-який предмет, розташований на відстані близько 6 метрів. Зволоження ока – зволоження слизової оболонки ока. Річ у тому, що коли людина дивиться на екран, вона фізіологічно моргає в 3-4 рази рідше, ніж коли дивися вдалину, а це загрожує розвитком синдрому сухого ока, коли виникають почервоніння, свербіж. У таких випадках, зокрема, можуть допомогти спеціальні краплі - фактично сольові розчини для зволоження очей. Свіже повітря - щонайменше 1, а в ідеалі 2 години побути на вулиці. Комаровський зазначив, що це "не можна замінити нічим". Мінімум екранів ночами Налаштування екрана - зменшити яскравість екрана, збільшення контрастності.

Фото: рекомендації МОЗ України щодо тривалості онлайн-уроків для школярів