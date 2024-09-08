7 підступних та незначних проблем у шлюбі, які дійсно не варто ігнорувати

Ви відчуваєте тривогу, коли перебуваєте поруч зі своїм партнером або перед тим, як його побачити

Стрес у стосунках може вплинути на вас фізично кількома способами: частими головними болями, болями в животі або проблемами зі сном тощо.

Якщо ці симптоми з’являються, коли ви перебуваєте з партнером або невдовзі маєте бути поруч із ним, це може бути ознакою того, що у стосунках щось негаразд.

Ви почуваєтеся самотніми, навіть коли ви разом

У всіх нас бувають жахливі дні, коли ми почуваємося відірваними від наших партнерів. Але якщо протягом певного періоду часу ви відчуваєте це почуття самотності все частіше, варто подумати, чому ви почуваєтеся настільки ізольованими у стосунках.

Ви не вмієте бути справедливими

Конфлікт є природним складником будь-яких стосунків. Здатність обговорювати проблеми з повагою є ознакою зрілості та здоров'я у стосунках.

Пари, які не зрозуміли, як це зробити, зрештою або кричать один одному в обличчя, або взагалі не сваряться. Замість того, щоб безпосередньо розв'язувати проблеми, вони просто замітають проблеми під килим.

Коли ви говорите про гроші, це завжди перетворюється на суперечку

Багато пар мають різні філософії та пріоритети, коли мова заходить про їхні фінанси: один марнотратить, інший заощаджує; один хоче відкрити спільний рахунок, інший хоче тримати кошти окремо.

Але те, як пара примиряє ці розбіжності, багато говорить про стосунки. Так, гроші можуть бути болісною темою, але якщо ви двоє не можете зрозуміти, як вести продуктивну розмову, подумайте про те, щоб звернутися до терапевта, який підкаже вам, як ефективніше спілкуватися.

Ваш партнер проявляє неповагу та жартує з вас

Грайливі перепалки між подружжям - це весело, якщо обидві сторони беруть участь у жарті. Але якщо вам здається, що ваш партнер дешево кидається на вас, постійно закочує очі на ваші зауваження або іншим чином зневажає вас, це може підірвати вашу самооцінку.

Іноді ви відчуваєте себе більше терапевтом, ніж партнером

Можливість покладатися на пораду та емоційну підтримку партнера є однією з переваг інтимних стосунків. Проте, ваш партнер не повинен використовувати вас як заміну професійного терапевта, особливо якщо він має справу з психічним розладом або життєвою кризою.

Вам дуже важко приймати рішення

Рішучість не є природною для всіх. Але якщо прийняття рішень, великих і малих, здається непосильним або неможливим для вас і/або вашого партнера, це може бути ознакою більш глибокої нестабільності у стосунках.

Нерішучість на більш широкому рівні може бути між подружжям, які не можуть вирішити, де жити, або, що серйозніше, невпевнені в тому, наскільки вони віддані одне одному та стосункам.