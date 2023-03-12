7 неочевидних фраз, які видають по-справжньому закоханого чоловіка

Закоханий чоловік не обов'язково буде прямо говорити "три заповітні слова". Це можуть бути неочевидні фрази, які видадуть його справжні почуття.

Мені байдуже, хто в тебе був в минулому

Це дуже важлива фраза. Вона означає, що чоловік тебе цінує і не схильний зациклюватись на дрібницях. Часто чоловікам складно відпускати минуле жінки, але якщо він це робить, його почуття дійсно щирі.

Головне, щоб тобі було добре

Варіанти можуть відрізнятись, але сенс залишається незмінним - він думає про твій комфорт. І в його системі пріорітетів ти займаєш особливе місце.

Мені з тобою добре

Він не боїться показати свою прив’язаність. Справді закоханий чоловік буде вам дякувати за те, що ви є в його житті.

Я був винуватий

Якщо чоловік визнає, що він десь був неправий, це дорогого коштує! Значить, він щиро тебе поважає і заради примирення готовий усвідомити, що помилився.

Я тобі вірю

Ця фраза є сигналом, що між вами є довіра. Часом - це найважливіший показник гармонійних взаємин, в яки є любов і повага.

Чим я можу тобі допомогти?

Він сприймає твої проблеми як свої і готовий допомогти. Він не буде тобі радити погуглити, а дійсно прийде на допомогу.

Давай подумаємо разом, Давай вирішимо цю проблему разом

Це означає, що для нього в ваших стосунках вже немає окремо "я і мої проблеми" та "ти зі своїми проблемами". Тепер в справу вступають "Ми".