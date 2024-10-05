7 найпоширеніших помилок грибників-новачків, які можуть стати фатальними

Невпевненість у знаннях про гриби

Одна з найнебезпечніших помилок - збирати гриби, не бувши повністю впевненим у їхній безпечності. Деякі їстівні гриби мають дуже схожих отруйних "двійників".

Наприклад, шампіньйон легко сплутати з блідою поганкою, а їстівну сироїжку - з мухомором. Новачкам рекомендується збирати лише ті гриби, які їм добре знайомі, і не покладатися на фото з інтернету чи розповіді знайомих, адже навіть досвідчені грибники можуть помилятися.

Збирання старих або пошкоджених грибів

Друга важлива помилка - збирання старих або пошкоджених грибів. Вони можуть містити токсичні речовини, що накопичилися з часом, або бути ураженими бактеріями та цвіллю.

Такі гриби навіть після термічної обробки можуть викликати харчове отруєння. Під час збору слід звертати увагу на свіжість грибів: вони мають бути без темних плям, із твердою текстурою і без неприємного запаху.

Навіть їстівні гриби, якщо вони старі, не варто збирати (фото: Freepik.com)

Збирання грибів біля доріг та промислових зон

Гриби мають здатність накопичувати важкі метали, токсини та радіонукліди з навколишнього середовища. Тому збір грибів поблизу доріг, промислових підприємств або місць з хімічними забрудненнями є дуже небезпечним.

Такий урожай може містити небезпечні для здоров’я речовини, що можуть викликати отруєння або довготривалі проблеми зі здоров'ям. Завжди вибирайте екологічно чисті місця для збору грибів, подалі від людської діяльності.

Відсутність базових знань про ознаки отруєння грибами

Новачки часто не знають, які симптоми свідчать про отруєння грибами і що робити в такому випадку. Ознаки отруєння можуть включати нудоту, блювання, біль у животі, запаморочення та підвищення температури.

Якщо після вживання грибів у вас або когось із близьких з’явилися такі симптоми, необхідно негайно звернутися до лікаря. Зволікання може призвести до фатальних наслідків, оскільки деякі отрути грибів дуже швидко вражають внутрішні органи.

Їстівні гриби не можна збирати біля екологично-небезпечних місць (фото: Freepik.com)

Вживання сирих або недостатньо оброблених грибів

Гриби потребують правильної термічної обробки, адже навіть їстівні гриби можуть містити речовини, що у сирому вигляді є токсичними. Наприклад, сироїжки отримали свою назву правильно, але навіть їх краще відварити або обсмажити перед вживанням.

Крім того, неправильне зберігання свіжих грибів може призвести до їх швидкого псування. Гриби краще вживати одразу після збору або приготувати і зберігати в замороженому вигляді.

Відсутність правильного інструменту для збору

Збирання грибів без правильного інструменту може призвести до пошкодження грибниці та знищення цілих колоній грибів. Новачки часто зрізають гриби надто низько або виривають їх з корінням, що порушує природний цикл розвитку грибів.

Найкраще використовувати гострий ніж і зрізати гриб на рівні землі, щоб зберегти грибницю неушкодженою та дати можливість їй родити у майбутньому.

Ігнорування правил безпеки в лісі

Грибники-новачки часто ігнорують правила безпеки в лісі, що також може призвести до фатальних наслідків. Під час збору грибів завжди слід мати із собою мобільний телефон, компас або карту, особливо якщо ви йдете до незнайомого місця.

Також важливо попередити рідних або друзів про ваш похід, щоб у разі необхідності можна було організувати пошукову операцію. Восени або в дощову погоду ліс може бути дуже небезпечним через слизькі стежки, тому варто обирати відповідне взуття та одяг.