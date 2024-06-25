7 найкращих літніх продуктів, які сприяють швидкому схудненню

Щоб схуднути, не потрібно відмовляти собі у всьому. Натомість варто попрацювати над своїм раціоном, щоб він був здоровим та сприяв уникненню зайвої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Дієтолог Кімберлі Гомер назвав найкращі літні продукти для схуднення.

Літні салати

Вживання великого асортименту свіжих овочів - чудовий спосіб схуднути за літо.

Вживаючи цілісні продукти, багаті вітамінами та мінералами, ви забезпечите свої клітини необхідним для прискорення метаболізму.

Темна листова зелень, помідори, огірки, перець, цукіні, морква, авокадо, свіжі фрукти, охолоджені бобові, горіхи та насіння - усе це може бути чудовим доповненням до салату. Доповніть це білком і цільним зерном, щоб зробити харчування повноцінним.

Смузі

Літні смузі є простим способом наповнити організм поживними речовинами та гарантувати, що ваше тіло отримає всі необхідні йому вітаміни, мінерали, клітковину, білок і здорові жири.

Додайте багаті антиоксидантами ягоди, листову зелень, таку як капуста, горіхове масло або насіння.

Ягоди

Якщо у вас немає часу приготувати смузі, перекушування свіжими ягодами може принести багато тих самих переваг.

Ягоди також мають високий вміст клітковини, що сприяє здоров’ю кишківника та травленню. Зокрема, дієтолог рекомендує обрати чорницю, зазначивши, що це одна з найбільш насичених поживними речовинами продуктів.

У чорниці багато вітаміну С і антиоксидантів, які забезпечують занепокоєння та полегшення стресу, що може допомогти зменшити ймовірність стресового переїдання.

Полуниця та малина також мають помітні переваги для здоров’я.

Перець

Практично всі некрохмалисті овочі мають низьку калорійність, тому важко помилитися у своєму виборі.

Перець вважають універсальним, адже його можна використовувати в різноманітних стравах і їсти сирим, на грилі або смаженим.

Овоч містять низьку калорійність і багаті вітамінами, вони додають смаку та об’єму стравам, завдяки чому ви відчуваєте ситість, не споживаючи багато зайвих калорій.

Кавун

Кавун може бути особливо корисним, враховуючи його надзвичайно високий вміст води.

Він є одним із найкращих фруктів для схуднення влітку, оскільки він містить близько 90% води, має низький вміст цукру та багатий вітамінами А та С та антиоксидантами.

Нежирне м’ясо на грилі

Краще уникати обробленого м’яса з високим вмістом насичених жирів, натрію або нітратів. Натомість приготування на грилі необроблених нежирних джерел білка, таких як курка з мінімальною обробкою, може стати більш здоровою центральною частиною вашої страви.

Риба або морепродукти на грилі

Заміна червоного м’яса на більш легкі білки, такі як риба або морепродукти, може бути корисною для серця та бути сприятливою для схуднення.

У морепродуктів багато білка, який допомагає залишатися ситими та підтримує ріст м’язів, що має вирішальне значення для прискорення метаболізму.

Смажені на грилі морепродукти є чудовою літньою їжею для схуднення.

До того ж риба є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот та вітамінів групи B, які допомагають підтримувати рівень енергії.