7 музичних новинок цього тижня. Топові українські пісні на будь-який смак

Спекотне літо вже вийшло на "фінішну пряму", а українські зірки не планують зупинятися. Вони продовжують випускати нові пісні, немов гарячі пиріжки.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 музичних новинок цього тижня, серед яких ви точно можете знайти новий трек, який стане улюбленим.

Pivovarov Prod x KOLA x Geed - "Темно-синій"

Співачка та підопічний Артема Пивоварова - артист Гідаят Сеїдов, представили чуттєвий трек.

"Ця пісня - мантра для всіх, хто відчуває, що любов згасає, але варто шукати спосіб її відновити. Важливо не опускати руки, а пам’ятати, що навіть найменша іскра може запалити вогонь. Вона про те, як важливо зберегти тепло у стосунках і не дати почуттям охолонути", - розповіли артисти.

"Друга Ріка" - "Запроси мене у сни"

Гурт переспівав хіт Назарія Яремчука. Донька легендарного артиста, співачка Марія Яремчук, сама зателефонувала музикантам, аби запросити їх взяти участь у триб'юті на честь її батька.

"Ми підійшли до композиції так, ніби у нас є умовна гармонія нашої ж пісні з вокальною партією і текстом. Тобто домовились працювати так, ніби ми пишемо нову пісню "Другої Ріки". Коли ми завершили роботу, то зрозуміли, що звучить це дійсно як класична "Друга Ріка" зразка 2005-2010 років", - розповів Валерій Харчишин.

Tember Blanche - "Запитай у серця"

Гурт також доєднався до проекту Марії Яремчук. І вокалістка розповіла, що вирішила зробити пісню "Запитай у серця" більш ліричною.

"Якщо говорити про те, чому важливо робити такі проєкти, то на мою думку, чим більше ми знаємо про великих постатей, які відіграли значну роль у розвитку української нації, таких, як Назарій Яремчук, тим більше ми зараз розуміємо, чому важливо заглиблюватися в свою історію і культуру", - розповіла Олександра Ганапольська.

Jerry Heil & Volodymyr Dantes - "ГУБИ У ГУБАХ"

Несподіваний дует дуже вразив фанів. Вперше трек прозвучав два тижні тому під час виступу Дантеса на Atlas Weekend.

"Моя творчість - це сам я, моя музика - це відображення історій, що пережив я. Тож і трек "Губи у губах" - це рефлексія емоцій та почуттів мені добре знайомих. Ми давно знайомі з Jerry, і коли нам нарешті випала можливість створити спільну пісню, то ми вирішили робити по-справжньому щирий реліз", - розповів співак.

Юля Бєляєва, Анна Трінчер, Diana Gloster, Аніта Соловей - "Створюй карму"

"Ця пісня стане вашою особистою мантрою, що надихатиме на створення кращого майбутнього, де кожен ваш крок наповнений змістом і можливостями. Зробіть своє життя наповненим, починаючи з цієї миті", - коментують виконавиці.

MAKS SPASOV - "PROSHU"

Український фітнес-тренер випустив пісню про любовний трикутник. Спеціально для зйомок відео на пісню "PROSHU" артист відрізав своє довге волосся, тому що режисер бачив ліричного героя в іншому образі.

Blockbaby - "Балкони"

Музиканти представили трек, яким хочуть допомогти військовим. Усі гроші за прослуховування вони планують передавати на реабілітацію захисників України.

"Балкони" - це трек про те, що відчуває сьогодні кожен українець чи українка. Це про тугу за домом, близькими, за тим безтурботним літом", - розповіли артисти.