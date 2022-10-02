7 хвороб, що загострюються восени: як цього уникнути

Грип

Безумовно, це найнеприємніша "осіння" хвороба. Найкращою профілактикою, звісно, є вакцинація. Щеплення не є обов'язковим, але рекомендується.

Цистит

Переохолодження часто призводить до неприємних запалень. Запалення слизової оболонки сечового міхура частіше трапляється у жінок і проявляється частим і болючим сечовипусканням.

Щоб уберегтися, варто вдягатися по погоді, залишивши модні короткі спідниці і сукні на літо.

Хвороби серця

Восени може загостритися ішемічна хвороба серця, виникнути перепади тиску, а також напади стенокардії. Зазвичай, ці симптоми притаманні різким змінам температури. Людям, що схильні до подібних сезонних загострень, треба щодня гуляти на свіжому повітрі, а також приймати відповідні препарати для зміцнення судин.

Виразкова хвороба

Причиною такого загострення може бути перехід на новий режим дня, неправильне харчування, авітаміноз, ендокринні порушення, депресивний стан після відпусток і канікул.

Щоб цьому запобігти, варто дотримуватися дієти та пити достатньо мінеральної води без газу.

Осінні шкірні хвороби

Причинами розвитку дерматиту зазвичай є переохолодження і застуда на тлі загального ослаблення імунітету, притаманного для осені.

Щоб уникнути ймовірних проблем, намагайтеся дотримуватися дієти, правильного режиму сну і відпочинку, уникати стресу.

Сезонний гіпотиреоз

Восени зменшується продукування гормонів щитоподібною залозою. Якщо ви помітили в себе хронічну втому, необґрунтовану зміну настрою, збільшення ваги, відчуття постійного ознобу, біль у м'язах, суглобах, можливо - це гітотеріоз.

При появі проблем зі щитовидкою, треба негайно звернутися до ендокринолога а для профілактики їсти більше морепродуктів і вживати йодовану сіль.

Осінні хвороби нервової системи

Восени часто спостерігаються виникнення депресії. Причин для цього немало: скорочення світлового дня, нестача ультрафіолету і вітаміну D, а також осіння сірість. Саме тому в осінній період фіксується зростання неврозів, психозів, що супроводжуються безсонням, тривогою і дратівливістю.

Впоратися із депресією допомагає самонавіювання, приймання седативних препаратів, відвідування солярію, а також цікаве хобі.