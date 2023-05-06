7 харчових звичок, які руйнують ваше тіло та забирають роки життя

Ви споживаєте забагато цукру

Насамперед розберімося, про який саме цукор йдеться. Цукри, що містяться у фруктах і ягодах та молочних продуктах, тут ні до чого. А от цукор із солодощів, у напоях приносить шкоду вашому тілу.

Дослідження показують, що додавання цукру неминуче призводить до збільшення ваги та підвищення ризику розвитку діабету II типу, серцево-судинних захворювань і деяких форм раку.

Американська кардіологічна асоціація рекомендує чоловікам споживати менш як 36 грамів цукру на день, а жінкам - менше ніж 25 грамів.

Ви з'їдаєте забагато за один раз

Якщо ви коли-небудь відчували проблеми з травленням, це могло бути тому, що ви з'їли занадто багато їжі. Крім того, вживання великих порцій за раз сприяє споживанню надлишкових калорій, що може призвести до ожиріння.

Щоб уникнути цих ускладнень, намагайтеся приділяти їжі принаймні 15-20 хвилин. Уповільнення темпу прийому їжі дає травній системі час, щоб зрозуміти, чи наситилась вона.

Важливо вміти відчувати голод і ситість та зупинятися, коли ви точно наїлися (фото: Freepik)

Ви їсте занадто пізно

Дослідження свідчать про те, що харчування в певні проміжки часу сприяє покращеній роботі травної системи. Намагайтеся не їсти протягом двох годин до того, як лягаєте спати.

А якщо відчуваєте голод, оцініть, як ви харчувалися протягом дня та зробіть висновки, де вам не вистачило поживності.

У вашому раціоні мало клітковини

Якщо ви не споживаєте цільнозернові, бобові, фрукти та овочі, ви не отримуєте достатньо клітковини. Клітковина "годує" здорові бактерії у вашому кишківнику та знижує рівень холестерину в крові.

Щоб збільшити споживання клітковини, додавайте фрукти чи овочі до кожного прийому їжі та перекусів, замініть оброблені злаки на цільнозернові та горіхи або насіння.

Обов'язково додавайте до щоденного раціону овочі, фрукти, зелень і горіхи (фото: Freepik)

Ви їсте лише їжу тваринного походження

Рослинні жири, які містяться в горіхах, насінні та олії, насправді мають багато переваг для здоров'я. Насичені жири найчастіше зустрічаються в продуктах тваринного походження, таких як червоне м'ясо, молочні продукти та яйця, і можуть мати негативний вплив на вашу серцево-судинну систему.

Щоб зменшити кількість насиченого жиру в раціоні, обирайте нежирні шматки м'яса та відрізайте видимий жир. Ви також можете збільшити споживання риби, щоб принести користь серцю.

Ви п'єте занадто кислі напої

Надто кислі продукти, як-от газована вода та кава, можуть погіршити стан зубів. Навіть кислі фрукти та сухофрукти можуть мати подібний вплив. Щоб зменшити ризик, не їжте та не пийте кислі продукти та напої протягом дня.

Краще обмежити споживання газованих напоїв, адже вони сильно шкодять зубам (фото: Freepik)

Ви не враховуєте баланс БЖВ

Йдеться про приблизно однакову кількість білків, жирів і вуглеводів. Якщо ви снідаєте пластівцями, то це аж ніяк не ідеальний баланс поживних речовин. Збалансована їжа містить різноманітні поживні речовини, які підтримують системи організму.