7 громадських місць, де найбільше шкідливих мікробів: будьте обережні

Коли ви миєте руки у громадському туалеті, найменше хочеться, щоб вони були ще брудніші, ніж до цього. Варто знати про найбрудніші місця у громадських місцях, де варто бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт WebMD .

Сенсорні екрани

Після користування сенсорними екранами у банкоматах чи закладах швидкого харчування, не забудьте протерти руки серветками. Все тому, що через часті дотики сотень людей ці місця наповнені деякими тривожними видами мікробів.

На екранах можна знайти фекальні бактерії, які можуть спричинити інфекції, а також стафілокок, що може призвести до зараження крові.

Тому найкраще стояти в черзі та робити замовлення біля каси.

Сушарки для рук

Експерти кажуть, якщо сушарка для рук у туалеті в закладі знаходиться надто близько до унітаза, то після кожного змивання води, бризки, наповнені тисячами бактерій, злітають у повітря та осідають на сушарці.

Тому мікроби можуть поширюватися на щойно вимиті руки подувом повітря. Однак, часто виробники переконують, що сушарки обладнані спеціальним фільтром, що може захистити від мікробів. Але все ж найбезпечніше використовувати звичайні паперові рушники.

Спортзали

Якщо у спортзалі є можливість почистити обладнання перед тим, як займатися, то краще зробити це. Найбруднішими зазвичай є еліптичні тренажери та гирі.

Все тому, що цих речей торкаються спітнілими руками, на яких також можуть бути мікроби та бруд.

Меню ресторану

Експерти кажуть, що меню закладу містить у 100 разів більше мікробів, ніж сидіння унітаза. У найкращому випадку меню протирають раз на день, навіть попри те, що їх торкаються сотні відвідувачів.

Тому варто спершу замовити їжу, а вже потім відлучитися до вбиральні, щоб помити руки.

Візки у супермаркеті

Ручка візка для покупок може бути домом для 11 мільйонів мікроорганізмів. Тому спершу варто протерти ручку мокрою серветкою, а тільки потім йти за покупками.

Кнопка у ліфті

Варто бути обережними з кнопками ліфта, адже дуже багато людей за день користуються ними.

Штовхніть їх ліктем, підніміться сходами або майте під рукою дезінфікуючий засіб.

Номер готелю

Пульт від телевізора - найбрудніший предмет у номері. Швидко протріть його, перш ніж переглядати канали.