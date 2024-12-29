Від Нью-Йорка до Токіо: 7 головних новорічних ялинок світу

Кожен рік у різних куточках світу головні новорічні ялинки стають центральними символами святкових урочистостей. Від Нью-Йорка до Токіо, кожне місто має свої унікальні традиції та розміри ялинок, які стають частиною культурного спадку і привертають увагу туристів з усього світу.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які дерева не лише прикрашають головні міста світу, але й стають місцем збору тисяч людей.

Нью-Йорк: Рокфеллерівська ялинка

Нью-Йоркська ялинка, що встановлюється на площі Рокфеллер-Центр, є однією з найвідоміших у світі. Висота ялинки досягає 25-30 метрів, а її прикрашення складається з тисячі лампочок і великих декоративних елементів.

Ялинка є символом Різдва і Нового року, і щорічно привертає мільйони відвідувачів. Встановлення ялинки вважається важливою традицією для міста, а її освітлення завжди відбувається на великій урочистій церемонії. Багато знаменитостей беруть участь у цьому заході, роблячи святкування ще яскравішим.

Рокфеллерівська ялинка (фото: Вікіпедія)

Париж: ялинка на Єлисейських полях

Париж, місто романтики і святкових вогнів, кожен рік радує своїх мешканців і туристів розкішною ялинкою, встановленою на Єлисейських полях.

Ялинка на головній вулиці міста досягає висоти 30 метрів, а її оформлення зазвичай включає численні світлові інсталяції та стильні декоративні елементи. Вечірнє освітлення ялинки є важливою частиною святкової атмосфери, а цілий район перетворюється на чарівне місце для прогулянок і фотографій.

Лондон: ялинка на Трафальгарській площі

У Лондоні головна новорічна ялинка розташовується на Трафальгарській площі, і вона є подарунком від Норвегії. Традиція дарування ялинки триває з 1947 року, коли норвезький народ виразив свою вдячність Великій Британії за допомогу під час Другої світової війни.

Висота ялинки досягає 20 метрів, а її прикраси виконані в традиційному скандинавському стилі. Вечірнє освітлення ялинки стає важливою частиною різдвяних святкувань у Лондоні, привертаючи тисячі туристів та мешканців міста.

Ялинка на Трафальгарській площі (фото: Вікіпедія)

Берлін: ялинка на Александерплац

Берлін, столиця Німеччини, також славиться своєю чудовою новорічною ялинкою, яка щорічно встановлюється на площі Александерплац. Висота цієї ялинки може досягати 25 метрів, і її прикрашають традиційні різдвяні лампочки, які створюють неймовірно чарівну атмосферу.

Окрім ялинки, на площі розташовуються різдвяні ярмарки, де можна придбати подарунки та смачні страви. Вечірнє освітлення ялинки зазвичай супроводжується концертом і іншими культурними подіями, створюючи неповторну атмосферу для святкування.

Рим: Ватиканська ялинка

У Римі на площі Святого Петра встановлюється ялинка, яка є однією з найвідоміших в Італії. Ця ялинка має важливе релігійне значення для католиків і щорічно прикрашається численними яскравими лампами та різноманітними орнаментами.

Висота ялинки сягає понад 25 метрів, і вона є важливою частиною святкових урочистостей у Ватикані. Традиція встановлення цієї ялинки датується початком 1980-х років, а церемонія її освітлення зазвичай відбувається за участю Папи Римського.

Ватиканська ялинка (фото: Вікіпедія)

Сідней: ялинка в центрі міста

В Австралії новорічна ялинка на Різдво зазвичай не є традиційною, але в Сіднеї щороку встановлюють величезну ялинку в центрі міста. Її висота може досягати 20 метрів, і вона прикрашається безліччю кольорових лампочок.

Попри спекотне літо в Австралії, ялинка залишається важливою частиною новорічних свят. Вечірнє освітлення ялинки супроводжується святковими концертами та ярмарками, що створює чудову атмосферу для відпочинку мешканців та туристів.

Токіо: ялинка в Сібуї

Токіо, зі своєю енергією та яскравими вогнями, також славиться величезними новорічними ялинками. Однією з найбільших є ялинка на площі в районі Сібуї. Висота ялинки може досягати 15-20 метрів, а її оформлення включає яскраві неонові вогні та сучасні технологічні елементи.

В Японії ялинка є символом святкових дарів та процвітання, тому її оформлення часто поєднує японську естетику з класичними новорічними мотивами.

Ялинки в Японії (фото: Вікіпедія)