7 фраз, які видають низький емоційний інтелект: перевірте себе та близьких

Що таке емоційний інтелект

Це здатність точно сприймати та оцінювати почуття, які ви відчуваєте самі і які відчувають інші.

Такі люди швидко зчитують настрій, аналізуючи вербальні та невербальні сигнали, вміють знайти потрібні слова у будь-якій ситуації. Вони добре розуміють власні емоції, і це дозволяє їм тримати їх під контролем.

Які 7 фраз видають людину з проблемами емоційного інтелекту

Психолог Кортні Уоррен назвала 7 фраз, які вказують на проблеми з емоційним інтелектом. Оцініть, як часто їх вживаєте ви чи ваші близькі.

Я ніколи не змінюсь. Приймайте мене таким, як я є

Ідея відстоювання своїх кордонів зараз дуже популярна, але психологи стверджують, що люди не повинні нав'язувати вам свою думку і ніхто не має права вас засуджувати. Це дійсно так. Але правда ще в тому, що люди не каміння і вони змінюються впродовж свого життя.

Людина вчиться нового, проживаючи певний досвід, зустрічаючись із людьми, читаючи книги, переглядаючи фільми, слухаючи музику та подорожуючи. І якщо вам важливі люди, які вас оточують, батьки, ваш партнер, ви намагатиметеся змінитися на краще, щоб це не заважало вашому спілкуванню.

Мені однаково що ти відчуваєш

Ця фраза, зрозуміло, говорить про кричущу зневагу почуттями інших людей. Вона може зірватися у запалі, у складній ситуації, коли всі на взводі, але це нічого не змінює.

У той момент, коли ви перестаєте себе ставити на місце іншої людини, коли перестаєте їй співчувати, можливість дружби, кохання, взаємовигідного співробітництва в інших форматах стає неможливою. Ваш партнер розуміє, що він вам абсолютно не важливий.

Ти винен у тому, що я так почуваюся

Люди з розвиненим емоційним інтелектом не звинувачують світ у тому, що вони відчувають. Вони розуміють, що існують певні тригери, які змушують їх реагувати на ситуацію певним чином, проте реакції все ж таки суб'єктивні.

Наприклад, людина образилася тому, що її справді образили, або тому, що вона вразлива та образлива? Розбиратися насамперед потрібно із самим собою, а не звалювати на інших людей відповідальність за те, що ви розлютилися або впали в депресію.

Ти просто помиляєшся

Низький емоційний інтелект не дає людям можливості поставити себе на місце іншої людини та подивитися на ситуацію з іншої дзвіниці. Вони не хочуть сприймати чужу думку, не хочуть враховувати життєвий досвід іншої людини, який відрізняється від їхньої власної: їхня думка здається єдино вірною.

Перестань нести бред

Якщо з емпатією проблеми, людині складно також брати під контроль власні емоції, особливо під час того, як вона слухає розповідь іншої людини, і, наприклад, докорінно не згодна з її твердженнями.

Низький емоційний інтелект буквально не дозволяє вам поважати особистість співрозмовника, ви можете дозволити собі гостро відреагувати на його слова та знецінити все, що він щойно сказав.

Я ніколи не зможу тебе пробачити

Емоційно розвинені люди виявляють велику гнучкість у спілкуванні, вони відкриті до різних варіантів розвитку бесіди, вміють прощати та перепрошувати.

Вони не радикальні й некатегоричні, принаймні розуміють, що й прямо зараз їм складно вибачити іншій людині, через якийсь час вони можуть переглянути своє рішення.

Ти маєш заспокоїтися

Люди з емоційним інтелектом також люблять знецінювати почуття інших людей, можуть ставити під сумнів їхні почуття, називати їх ірраціональними, вимагати "заспокоїтися", "не поводитися безглуздо", "не ганьбити себе", "зібратися".