7 дешевих гаджетів, які допоможуть вам економити сотні гривень на продуктах

Вакуумний пакувальник для продуктів

Вакуумний пакувальник - це не найдешевший пристрій, але він швидко окупає себе за рахунок збереження продуктів. Він дозволяє значно довше зберігати залишки їжі, зменшуючи кількість відходів.

Також вакуумне пакування допомагає вигідно купувати продукти оптом, наприклад, м’ясо або рибу, і зберігати їх свіжими. Це особливо корисно, якщо ви натрапили на хороші знижки й хочете закупитися про запас. Навіть якщо інвестиція в пакувальник здається великою, вона швидко виправдовує себе.

Вакуумні пакети допомагають довше зберігати продукт та економити гроші (фото: Freepik.com)

З'єднувачі для пляшок

Часто залишки соусу, шампуню чи іншої рідини залишаються на дні пляшки, і їх неможливо повністю використати. Викидаючи таку пляшку, ви фактично позбуваєтесь грошей, які вже витратили.

Спеціальні з'єднувачі для пляшок дозволяють перелити залишки старої пляшки в нову, мінімізуючи відходи. Альтернативою можуть бути спеціальні скребки або насадки, які допомагають витратити продукт до останньої краплі. Це невелика економія в кожному випадку, але в підсумку вона може бути відчутною.

Контейнери для зберігання зелені

Свіжа зелень швидко в'яне, особливо якщо її зберігати неправильно. Спеціальні контейнери дозволяють тримати зелень свіжою на тиждень довше, ніж у звичайному пакеті чи холодильному відсіку.

Це дає змогу використовувати її для кількох страв і купувати менше. Менше зіпсованої зелені - менше витрачених грошей. А ще це чудовий спосіб зробити свої страви більш ароматними та корисними.

Контейнери для зелені довше зберігають продукти (фото: Freepik.com)

Контейнери для овочів та фруктів

Свіжі овочі та фрукти часто псуються ще до того, як вдається їх використати. Спеціальні контейнери для їх зберігання уповільнюють процес дозрівання та гниття, продовжуючи термін придатності продуктів.

Деякі з них мають вентиляційні отвори, які регулюють вологість і запобігають появі конденсату. Інші - спеціальні вставки, що абсорбують етилен, який прискорює дозрівання. Використовуючи такі контейнери, можна уникнути марного викидання їжі та заощадити кошти.

Терка для сиру

Магазинний натертий сир зазвичай дорожчий за сир у брикетах. Крім того, у ньому містяться консерванти та стабілізатори, які не покращують смак. Купуючи сир шматком і натираючи його самостійно, ви не тільки економите гроші, а й отримуєте якісний продукт.

До того ж це корисно для здоров’я, адже ви уникаєте зайвих добавок. Тому звичайна терка - це інвестиція, яка швидко себе виправдовує.

Терка для сиру має бути в кожному домі (фото: Freepik.com)

Багаторазові паперові рушники

Одноразові паперові рушники - це ще одна стаття витрат, яку можна суттєво скоротити. Виробники вже пропонують багаторазові бамбукові рушники, які можна прати та використовувати до 50 разів.

Це чудова альтернатива для кухні, яка допоможе зменшити відходи та витрати. Також можна замінити одноразові серветки на багаторазові тканинні. Адже ціни на звичайні паперові рушники зараз дуже кусаються.

Кухонні ваги

Переплата за продукти часто пов’язана з тим, що ми купуємо більше, ніж потрібно. Кухонні ваги допомагають точно відміряти потрібну кількість інгредієнтів і уникнути зайвих витрат. Вони особливо корисні, якщо ви купуєте продукти на вагу або готуєте за точними рецептами.

Крім того, вони можуть допомогти в контролі порцій, що теж сприяє економії. Правильне дозування продуктів зменшує кількість харчових відходів та допомагає більш раціонально витрачати запаси.

Кухонні ваги економлять продукти та гроші (фото: Freepik.com)

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