64-летний пенсионер из Бучи сам подбил бензовоз оккупантов в феврале: история героя

Пенсионер из Бучи своими руками подбил бензовоз оккупантов в феврале 2022 года.
Историю отважного украинца рассказало издание "Радио Свобода".
В феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение россиян в Украину, 64-летний Валентин Дидковский увидел огромную колонну захватчиков со стороны Бучи.
Накануне он получил от побратимов трофейный российский гранатомет РПГ-18 и гранаты РГД-5, решил их использовать – и начал сражение с захватчиками. А потом еще и смог сообщить их координаты ВСУ.
Украинец подготовил гранатомет и четыре гранаты. Все это происходило 27 февраля.
"Я глянул, а они уже близко, в 30 метрах. Я зашел за дом, у меня там возле забора стоял прицеп, я тихонечко залез, сперва увидел один БТР, потом БМП пошла, второй БТР, танк прошел. Я увидел бензовоз и выстрелил из гранатомета", - вспоминает события того дня пенсионер.
По словам мужчины, когда он подбил бензовоз все стало гореть. Даже сейчас видно обгоревшее дерево на том месте.
"Я своей жизни не пожалею на этих...." - говорил он на видео с улиц разрушенной Бучи.
Сын Валентина гордится поступком отца и сейчас помогает ему восстанавливать дом.
Напомним, что в Буче местные жители раздают урожай нуждающимся бесплатно.
Мы ранее писали о том, что жительница Бучи стала свидетельницей убийства мирных украинцев российскими солдатами.