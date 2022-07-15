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Более 600 тысяч педагогов будут учиться навыкам оказания первой психологической помощи

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 16:41
Более 600 тысяч педагогов будут учиться навыкам оказания первой психологической помощи Фото: более 600 тысяч педагогов будут учиться навыкам оказания первой психологической помощи (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Педагоги и руководители учебных заведений Украины, всего более 600 000 человек, пройдут курс повышения квалификации по оказанию первой психологической помощи и эмоциональной поддержки детей и подростков.

Об этом говорится на сайте Министерства образования.

Обучение будет проходить в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.

"Для того, чтобы дети во время процесса обучения, в случае необходимости, смогли получить качественную первую психологическую помощь и эмоциональную поддержку, Министерство образования и науки Украины совместно с Институтом модернизации содержания образования и Ассоциацией инновационного и цифрового образования разработали курс повышения квалификации для педагогов и школьных психологов с участием ведущих специалистов по психическому здоровью из США и Израиля, просим пройти всех сотрудников и руководителей учебных учреждений: от детских садов до университетов", - сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Курс повышения квалификации "Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий" разрабатывался более 2 месяцев и является бесплатным.

"Курс создан по модели смешанного обучения (blended learning), который включает 10 мультимедийных уроков в международном формате SCORM, дополнительные материалы и практические тренинги, во время которых педагоги узнают о психологических состояниях, которые нуждаются в специализированной поддержке, научатся оказывать первую психологическую помощь по методическим пособиям Save the Children, а также ознакомятся с рекомендациями по перенаправлению межведомственного постоянного комитета (IASC)", - сказал директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Если ребенок или подросток будет нуждаться в более глубокой психологической поддержке, его родителям/опекунам будет предложено обратиться к соответствующим специалистам.

"Таким образом внедряется системный подход: педагоги осваивают навыки и техники первой психологической помощи и эмоциональной поддержки, применяют их во время учебного процесса, а в случае необходимости предлагают родителям/опекунам получить консультацию у профильных специалистов", - подытожила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Первая леди Елена Зеленская также подчеркнула актуальность оказания первой психологической помощи и эмоциональной поддержки детей и подростков.

"Война принесла с собой для украинцев, к сожалению, не только физические и материальные потери, а также и большие психологические нагрузки. Особенно это касается детей, которым, несмотря на войну, нужно получать образование, чтобы в дальнейшем развивать государство, которое сейчас защищают их родители", - отметила Елена Зеленская.

Курс повышения квалификации для педагогов "Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий" можно пройти на портале Всеукраинского проекта по профориентации и построения карьеры "Выбери профессию своей мечты" Министерства образования и науки Украины www.hryoutest.in.ua.

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Елена Зеленская
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