60 років у шлюбі: неймовірна пара назвала 3 головних умови для щасливого життя
Аліса та Алек з Шотландії прожили у шлюбі 60 років. З нагоди діамантової річниці свого шлюбу вони отримали спеціального листа з привітаннями від короля Великої Британії. А ще ці вічно закохані - довгожителі, бо їм вже виповнилося по 81 року.
Якими секретами щасливого та довгого життя поділилися Аліса та Алек, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Record.
Аліса багато років працювала хатньою робітницею, а згодом вийшла на пенсію та переїхала до будинку для людей похилого віку. Алек відвідує кохану там щодня та турбується про неї.
Вони познайомилися, коли їм було по 19 років і кажуть, що це було кохання з першого погляду. В далекому 1962 році вони зустрілися під час роботи в Culter Mills Social Club.
У подружжя є син, якого звати Гарі, а ще двоє онуків - 22-річний Лоурі та 19-річна Еллі.
Гарі та його дружина Шейла відсвяткували свою 26-ту річницю весілля в один день з батьками. На честь подвійного свята була влаштована вечірка, на якій виступала місцева співачка Кейт Макферсон. А ще вони отримали спеціального листа з привітанням від короля.
Алек та Аліса відсвяткували 60-ту річницю шлюбу (фото: dailyrecord)
Подружжя, яке прожило довге та щасливе життя, пояснює успіх свого шлюбу всього 3 речами:
- Постійний пошук компромісів
- Любов до подорожей та пригод
- Вони ніколи не лягали спати злими одне на одного
Аліса дала декілька порад для молодих пар:
"Завжди знаходьте час один для одного й ніколи не лягайте спати, поки не помиритесь. Пам'ятайте, компроміс - одна з найважливіших складових шлюбу, тож не затягуйте безглузді розбіжності", - радить жінка.
"Наші стосунки завжди були пригодою, і з моменту нашого знайомства у нас була спільна любов до подорожей. Ми відвідали кілька чудових країн протягом багатьох років, іноді подорожуючи аж до Сінгапуру та Гонконгу, де ми створили спогади на все життя", - розповів Алек.
Алек та Аліса в день весілля (фото: dailyrecord)
Він додав, що пам'ятає день одруження і здається, ніби це було вчора. До їхньої машини, за традицією, прив'язали банки, але довелося їх відрізати, бо вони були дуже галасливими. Алек зізнається, що відтоді кожен його день був хорошим.
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