6 побутових лайфхаків з феном, про які ви навіть не здогадувалися

Видаліть водяні плями з дерев'яних меблів

Водяні кільця на дерев'яних меблях? Фен може стати вашим рятівником. Спочатку переконайтеся, що поверхня суха та чиста, потім встановіть фен на середній рівень тепла і тримайте його на сантиметрів від водяного кільця. Рухайте феном по колу, щоб допомогти випарити вологу, яка потрапила під покриття.

Очищення делікатних предметів

Не впевнені, як очистити штучні рослини у передпокої? Використовуйте прохолодний режим вашого фена, щоб здути пил з делікатних предметів, таких як шовкові квіти, абажури та інші хитромудрі предмети, які можуть бути складними для очищення ганчіркою.

Видалення воску

Крапля зі свічки чи інші воскові забруднення на поверхнях можуть бути видалені за допомогою фена. Переконайтеся, що нагріваєте віск на середньому рівні тепла, поки він не розм'якшиться, а потім витріть його паперовим рушником або ганчіркою. Це набагато легше, ніж зішкрібання ножем.

Видалення наклейок та етикеток

Ефективний метод видалення наклейок та етикеток включає використання фена. Просто нагрійте наклейку приблизно 30 секунд, а потім акуратно зніміть її за допомогою скребка або нігтя.

Цей метод розм'якшує клей на металі, склі, дереві, камені та інших поверхнях. Якщо залишиться клей, ви можете витерти його ганчіркою, змоченою в спирті.

Прискорення процесу догляду за красою

Чи то ви запізнюєтеся, чи просто не терпиться, фен - чудовий спосіб швидко висушити основу, закріплюючий спрей або навіть шар лаку для нігтів. Переконайтеся, що використовуєте прохолодний або середній рівень тепла і тримайте фен в русі, щоб уникнути опіків шкіри.

Розморожування морозильника

Надлишкове накопичення льоду у вашому морозильнику не лише незручно, але й заважає нормальній роботі пристрою і може бути дорогим, якщо не вирішити проблему. Ви можете легко прискорити процес розморожування морозильника за допомогою фена.

Використовуйте середній рівень тепла, тримайте фен в русі і обробляйте невеликі ділянки одночасно. Також обов'язково тримайте його на безпечній відстані, щоб уникнути пошкодження водою, і підготуйте рушники для витирання.