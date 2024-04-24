UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

6 видів поведінки, які швидко зруйнують ваші стосунки

Якої поведінки позбутися, щоб покращити стосунки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стосунки - це тяжка праця обох для досягнення щасливого результату. Психологи радять позбутися деяких моделей поведінки задля покращення стосунків з партнером.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit.

Гра у звинувачення

Усі люди помиляються - це частина людського буття.

Однак, коли щось йде не так, то легко вказати пальцем і звинувачувати когось у цій проблемі. Але це може "вбити" ваші стосунки.

Гра у звинувачення руйнівна - це створює цикл оборони та образи, що руйнує зв’язок між людьми.

Замість того, щоб показувати пальцями, зосередьтеся на проблемі. Прийміть відповідальність за свою участь у ситуації та спільними зусиллями виправте її.

Бути поганим слухачем

Слухати - це не просто мовчати, поки співрозмовник говорить. Йдеться про присутність, прояв емпатії та розуміння їхньої точки зору.

Отже, якщо ви хочете мати більш успішні стосунки, переконайтеся, що ви не просто чуєте, а насправді слухаєте людей у ​​вашому житті.

Надмірна критика

Критику важко слухати. Однак, саме  надмірна критичність може принести більше шкоди, ніж користі.

Надмірна критичність може підірвати довіру та доброзичливість. Це змушує людей почуватися засудженими, знеохоченими та захищатися.

Замість того, щоб зосереджуватися на тому, що погано, спробуйте оцінити те, що вже є. 

Нехтування доглядом за собою

Турбота про себе - це не егоїзм. Важливо переконатися, що ви достатньо відпочиваєте, добре харчуєтесь і виділяєте час, щоб робити те, що вам подобається.

Коли ви почуваєтеся добре, ви, швидше за все, принесете позитив та енергію у свої стосунки. Тому не нехтуйте доглядом за собою.

Затаїти образу

Триматися за минулі образи може бути подібно до того, як носити важкий рюкзак - він обтяжує вас і ускладнює рух вперед.

Образи породжують образу та озлобленість, які можуть отруїти ваші стосунки. Вони тримають вас у минулому, заважаючи повною мірою залучитися в сьогодення.

Прощення не означає забути чи вибачити те, що сталося. Це означає відпустити біль, пов’язаний з цим.

Уникати важких розмов

Якщо ви уникаєте розмовів про вирішення проблеми, то вони стануть лише більшими.

Це лише відкладає неминуче і дозволяє дрібним проблемам загостритися.

Краще відверто поспілкуватись з другою половинкою про проблеми та шляхи їх вирішення.

Нездатність висловити вдячність

Коли ми виявляємо вдячність, ми визнаємо цінність і важливість інших. Це створює довіру та поглиблює зв’язки.

Не дозволяйте вдячності прослизнути крізь щілини. Знаходьте час, щоб регулярно висловлювати вдячність людям у вашому житті. Незалежно від того, чи це швидке "дякую", чи щира розмова про їхню важливість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стосунки