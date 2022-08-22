6 вещей, которые не стоит делать перед походом на маникюр: испортите результат

Не подпиливайте форму ногтей

Немного укоротить длину ногтей между маникюрами - это нормально. И не всегда есть время для коррекции у мастера. Но некоторые женщины снимают покрытие и делают опиливание формы для того, чтобы во время маникюра укоротить их до минимума.

Провести такую процедуру в домашних условиях очень тяжело без определенных навыков. А мастеру потом, скорее всего, придется все переделывать.

Не снимайте старое покрытие

Старое покрытие на ногтях может раздражать, а постоянный мастер занят или уехал. И женщины пытаются избавиться от лака любым доступным способом. Но мастера умоляют так не делать.

Самостоятельное снятие почти всегда ведет к повреждениям ногтевой пластины. А лечить потом такие проблемы долго и дорого.

Новое покрытие на травмированной ногтевой пластине будет держаться хуже, а в некоторых случаях о красивом маникюре придется забыть на несколько месяцев.

Не обрезайте самостоятельно кутикулу

Как признаются мастера маникюра, эта ошибка самая ужасная. Удалить кутикулу самостоятельно и при этом не повредить нежную кожу вокруг ногтей могут только профессионалы.

Чаще всего такая процедура приводит к образованию ранок, порезов и синяков. Конечно же, хороший мастер все исправит, но руки придется потом несколько дней держать подальше от воды и бытовой химии.

Не пытайтесь самостоятельно лечить проблемные участки

Если с вашими ногтями, кожей на пальцах или кожей вокруг ногтей что-то не так - не занимайтесь самолечением, обратитесь к микологу или дерматологу.

Бывает так, что женщины приходят к мастеру и просят сделать декоративное покрытие, чтобы скрыть проблему на ногтях. И добросовестный мастер точно отправит к врачу.

Не используйте масло для ногтей

Качественный уход за пальчиками и ногтями - это очень важно. Но не в день маникюра. Масло или специальные кремы для ногтей помешают мастеру сделать свою работу качественно. Особенно манипуляции с кутикулой.

Лучше попросите мастера после процедуры смазать вам руки кремом или маслом, и сделать небольшой массаж.

Не пытайтесь убрать что-то из-под ногтей самостоятельно

Если между походами на маникюр вы аккуратно используете для кутикулы апельсиновую палочку - мастер скажет вам спасибо. Но вот пытаться залезть этой палочкой под ноготь - не стоит.

Под подушечкой пальца находится слой кожи, который защищает руки от попадания инфекции и защищает ногтевую пластину, которая отрастает.

Повреждение этой зоны очень болезненно и долго заживает. Если вам нужно почистить в этом месте - используйте зубную щетку, но не переусердствуйте.