5 українських зірок, які приховують своїх коханих

Аліна Гросу

Співачка Аліна Гросу нещодавно вдруге вийшла заміж. Фото зі своїм загадковим обранцем артистка публікує часто, однак його обличчя на них не видно.

Фоловери зірки припускають, що виконавиця возз’єдналася з російським актором Романом Полянським, з яким вони зустрічалися до початку великої війни, а під час неї начебто розійшлися.

Ці чутки знаменитість не підтверджує, але і не спростовує.

Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Наталія Могилевська

48-річна співачка, яка на початку 2024 року повідомила про те, що удочерила двох дітей, довгий час залишалася самотньою.

За її плечима два шлюби - з бізнесменами Дмитром Чалим та Єгором Долініним. Обидва союзи завершилися розлученнями.

Після цього вона повністю присвятила себе творчості та роботі, віддавши їм весь свій час.

Однак під час повномасштабного вторгнення Могилевська нарешті знайшла своє щастя.

Наталія Могилевська з коханим (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В одному з інтерв'ю вона зізналася, що більше не самотня. Її обранця звати Валентин. Знайомі вони понад 20 років.

У минулому їхні стосунки були неможливі, і рішення залишатися самотньою було усвідомленим вибором Могилевської.

Поки виконавиця не показує свою другу половинку публіці.

Надія Матвєєва

У червні 2022 року 55-річна телеведуча Надія Матвєєва відверто розповіла, що перебуває у стосунках із чоловіком, який на 20 років молодший за неї.

Вони познайомилися ще до початку повномасштабної війни через спільних друзів.

Коханий зірки абсолютно нічого не знав про роботу Матвєєвої на телебаченні і не користується соцмережами.

Поки Надія приховує обранця від зайвих очей.

Надія Матвєєва (фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya)

Даша Астаф’єва

У період повномасштабної війни 38-річна співачка і телеведуча Даша Астаф'єва також знайшла своє кохання. Протягом п'яти років вона зустрічалася з бізнесменом Артемом Кімом, проте у 2021 році вони розійшлися.

Рік потому Даша оголосила, що в її житті з'явився новий чоловік, але поки що не розкрила його особистість публічно.

В одному зі своїх інтерв'ю вона зазначила, що в нових стосунках нарешті може відчути себе жінкою, про яку піклуються і яку забезпечують.

За її словами, вона сильніше приділяє увагу побутовим аспектам і догляду за собою. Однак близькі її обранця не одразу прийняли співачку, адже їх непокоїла професія знаменитості. Через це артистка більш ніж будь-коли фокусується на своїх стосунках.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Мішель Андраде

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде також воліє не розповідати про своє особисте.

Зі своїм обранцем вона знайома вже багато років, однак спочатку ніякого романтичного контексту в їхньому спілкуванні не було.

Незважаючи на те, що Мішель зберігає в таємниці особистість свого коханого, відомо, що вони займаються різними видами діяльності, проте у них багато спільних хобі, включно з пристрастю до спорту.

Мішель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish​​​​​​​)