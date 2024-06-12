6 тренувань, які потрібно регулярно робити всім у 40 років

Тренувальні вправи потрібні для підтримки сили, гнучкості і загального стану здоров'я з віком. У 40 років потрібно дотримуватись здорового способу життя. Зокрема, є певні вправи, які допоможуть вберегти організм.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Швидка ходьба

Це відмінна вправа для серцево-судинної системи з низьким рівнем впливу для людей старше 40 років.

Така ходьба ефективна вправа для серцево-судинної системи. Прогулянка в темпі, яка збільшує частоту серцевих скорочень може принести користь людям різного віку, особливо тим, хто старше 40 років

Віджимання

Почніть у положенні планки, розставивши руки трохи ширше, ніж на ширині плечей. Опустіть тіло, згинаючи лікті, поки груди майже не торкнуться землі. Далі поверніться у вихідне положення. Виконайте три підходи по 8-12 повторень.

Йога

Може поліпшити вашу рівновагу і поставу.

Йога може допомогти покращити гнучкість, рівновагу, одночасно сприяючи розслабленню та зменшенню стресу. Проводьте два або три заняття йогою на тиждень.

Їзда на велосипеді

Виберіть велотренажер або катайтеся велосипедом на вулиці.

Почніть крутити педалі в комфортному темпі протягом п’яти хвилин, щоб розігрітися. Збільште свою інтенсивність, регулюючи опір або швидкість протягом 20-30 хвилин.

Плавання

Плавання буде чудовим тренуванням для всього тіла, легке для суглобів і підходить для всіх. Плавати можна два-три рази на тиждень по 30-45 хвилин за сеанс.

Стійка на одній нозі

Встаньте на одну ногу, злегка піднявши другу над землею. Утримуйте положення від 30 секунд до однієї хвилини, зберігаючи рівновагу та стабільність. Поміняйте ноги та повторіть, намагаючись виконати три підходи на кожну ногу.