6 типів подруг, з якими варто припинити будь-яке спілкування

Деякі дружні стосунки можуть витягувати з нас енергію та нести негатив. Дізнайся про шість типів подруг, які підсвідомо можуть шкодити тобі, і про те, як розірвати ці зв’язки, щоб звільнити місце для справжньої підтримки й гармонії.

Ніколи за вас не радіє

Добрі слова від неї можна почути лише тоді, коли з тобою трапилося щось погане, та й вони будуть із відтінком злорадства. Радісні події у твоєму житті, чи то підвищення на роботі або успішне побачення - лише зіпсують їй настрій.

У кращому разі вона проігнорує твій успіх, у гіршому - спробує зіпсувати настрій єхидними зауваженнями. Складається враження, що заздрість і невпевненість у собі для неї важливіші за дружбу.

Робить неоднозначні компліменти

"Нарешті ти зробила гарну укладку!", "Тобі дуже пасує це пальто, пощастило, що знайшовся твій розмір", "Яке щасливе життя ти ведеш: жодних обов’язків, жодної відповідальності".

Спершу здається, що похвалила, але вона водночас принизила. Це пасивна агресія, що ховає негатив за приємними словами. Чи справді ви хочете і далі вкладати сили в ці стосунки?

Ніби оточена негативом

Не обов’язково саме тобі - просто в житті загалом. Навіть коли все добре, для неї це лише ознака, що ось-ось щось піде не так.

Називаючи себе реалісткою, вона каже, що краще не мріяти, а заздалегідь готуватися до розчарувань: сукня зі знижкою швидко розійдеться по швах, а квитки в театр по акції виявляться на найдальших місцях.

Але замість корисних порад вона постійно транслює тільки негатив. Продовжуючи спілкуватися з нею, ти ризикуєш і сам почати бачити світ лише крізь похмурі окуляри.

Постійно скасовує плани

П’ять хвилин до зустрічі, а вона навіть не вийшла з дому і вже говорить, що їй не хочеться йти. І все це після того, як ви планували поїздку до магазинів цілий тиждень. Або ось здає квиток на концерт, на який ви так давно мріяли піти разом.

Звісно, іноді бувають різні обставини, і її можна зрозуміти, але якщо це відбувається регулярно, вона просто ігнорує свої зобов'язання перед іншими. У такому випадку не варто витрачати на неї час - адже його й так обмаль.

Змагається з вами

Ця подруга часто вважається "заклятою", адже у ваших стосунках більше суперництва, ніж справжньої підтримки. На будь-який твій успіх вона одразу ж називає два своїх. Якщо ж їх немає, то починає активно працювати, аби перевершити тебе і потім сказати: "а я…".

Психологи стверджують, що хоча успіх може мотивувати, стосунки, побудовані на суперництві, приречені, адже важко підтримувати зв'язок із тими, хто намагається піднятися за твій рахунок.

Різко зникає з вашого життя

Ще рік тому здавалось що ця дружба назавжди, а сьогодні вона переїхала в іншу країну, а потім ще в іншу, і майже не підтримує зв'язок з вами, максимум відповідає на ваші повідомлення раз в певний період.

Ви можете вірити, що вона досі ваша подруга, але при особистій зустрічі може виявитись, що це абсолютно чужа людина, з якою вам немає про що говорити.

Це може бути складною втратою, проте, це циклічно, що змінюється життя, а з ним змінюєтесь і ви, і ваше оточення.