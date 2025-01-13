6 справ, які обов'язково потрібно зробити на городі безсніжною зимою

Подбайте про захист ґрунту від промерзання

Відсутність снігу означає, що ґрунт залишається відкритим і може глибоко промерзнути. Щоб уникнути цього, необхідно використати мульчу з органічних матеріалів, таких як солома, тирса, хвоя чи компост.

Мульча допоможе зберегти тепло в ґрунті, а також запобігти утворенню кірки на його поверхні. Особливу увагу приділіть багаторічним рослинам і чагарникам, навколо яких варто створити додатковий шар захисту.

Якщо мульчі недостатньо, можна використати агроволокно або спеціальні покривні матеріали. Це допоможе рослинам пережити морози навіть без снігу.

Зволоження ґрунту для захисту коріння

Безсніжна зима часто супроводжується посухою, що може стати критичним для коріння рослин. Якщо земля суха, проведіть помірний полив, щоб забезпечити рослинам необхідну вологу. Особливо це важливо для молодих саджанців і багаторічних культур, які можуть загинути через зневоднення.

Полив найкраще проводити в теплі дні, коли температура тримається вище нуля. Використовуйте метод глибокого поливу, щоб вода проникла до коренів і збереглася у ґрунті. Після поливу укрийте ґрунт мульчею, щоб зменшити випаровування вологи.

Перевірте і укріпіть захист рослин

Морози без снігу є особливо небезпечними для молодих дерев, кущів і теплолюбних культур. Перевірте, чи добре захищені стовбури дерев від гризунів і низьких температур. Обгорніть їх мішковиною, агроволокном чи спеціальною стрічкою для дерев.

Кущі та декоративні рослини можна вкрити ялиновим гіллям або сіткою для додаткового захисту. Якщо деякі рослини все ж зазнали пошкоджень, обріжте зламані чи підмерзлі гілки, щоб зменшити стрес. Також перевірте наявність опор для високих рослин, які можуть постраждати від вітру.

Зима - чудовий час для внесення добрив (фото: Freepik.com)

Удобрення та підживлення ґрунту

Зима - чудовий час для внесення органічних добрив, які поступово розкладатимуться до весни. Розкидайте перегній, компост або золу по грядках, щоб наситити ґрунт корисними речовинами. Це допоможе рослинам краще стартувати у новому сезоні та забезпечить родючість ґрунту.

Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, обирайте ті, які призначені для зимового внесення, щоб уникнути вимивання корисних елементів. Особливу увагу приділіть виснаженим ділянкам, які потребують додаткового живлення. Не забудьте також провести аерацію ґрунту, щоб поліпшити його структуру.

Підготуйтеся до весняного сезону

Безсніжна зима дає більше можливостей для організації та планування весняних робіт. Проведіть ревізію інструментів, заточіть лопати, секатори та сапки. Перевірте насіння, яке залишилося з минулого сезону, і складіть список культур для посадки.

За необхідності придбайте новий посадковий матеріал, обираючи сорти, стійкі до місцевих умов. Якщо дозволяє погода, можна провести підготовчі роботи, такі як очищення грядок від залишків рослин чи формування нових ділянок.

Створіть притулок для корисних комах

Безсніжна зима також впливає на корисних комах, які потребують укриття. На вашому городі можна встановити спеціальні "будиночки" для бджіл, сонечок чи жаб, які допоможуть зберегти біорізноманіття.

Використовуйте залишки сухих рослин, дерев'яні блоки чи кору для створення укриттів. Такі притулки забезпечать комахам захист і створять природний баланс на ділянці. Навесні ці корисні помічники допоможуть вам боротися зі шкідниками та покращувати урожай.