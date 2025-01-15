6 способів дати друге життя старому смартфону

Використовуйте старий смартфон як домашню камеру спостереження

Злочини скоюються в будь-який час доби, тому встановлення внутрішньої камери безпеки - чудова ідея, щоб стежити за будинком і отримувати сповіщення при виявленні руху. Звичайно, найкращий варіант - спеціальна камера на кшталт Nest Cam, але старий телефон також може впоратися з цим завданням.

Налаштування займе всього кілька хвилин, і це майже безкоштовно. Вам знадобиться якась підставка і запасний зарядний пристрій. Якщо у вас їх немає, доведеться трохи витратитися. Також знадобиться спеціальний додаток. Alfred Camera - безкоштовний, але є і платна підписка з додатковими функціями і без реклами.

Після встановлення додатка на обидва пристрої зв'яжіть їх між собою. Поставте старий телефон на підставку і розмістіть так, щоб він охоплював потрібний простір. Підключіть зарядний пристрій, щоб батарея не розрядилася. Потім використовуйте ваш поточний смартфон для перегляду прямої трансляції з камери.

(фото: Android Authority)

Використовуйте старий смартфон як відеореєстратор

Відеореєстратори стають дедалі популярнішими - їх використовують як для запису цікавих моментів у дорозі, так і для захисту в разі аварій. Однак якісні пристрої коштують недешево.

Щоб заощадити, можна використовувати старий телефон як відеореєстратор. Для цього знадобиться спеціальний додаток. Серед безлічі доступних варіантів рекомендується Droid Dashcam.

Також знадобиться кріплення для телефону, яке не закриватиме камеру і порт зарядки. Щойно все необхідне буде готове, встановіть додаток і закріпіть телефон на приладовій панелі.

Це не найелегантніше рішення, особливо якщо у вас великий смартфон, який може злегка перекривати огляд дороги, але воно цілком працює.

(фото: Android Authority)

Використовуйте старий смартфон як запасний телефон

Запасний телефон може бути корисним у найрізноманітніших ситуаціях. Якщо ви захоплюєтеся активними видами спорту, такими як велоспорт або скелелазіння, де ваш новий і дорогий смартфон легко може бути пошкоджений, старий телефон стане чудовим рішенням. Навіть якщо ви його впустите і розіб'єте екран, це не так критично, як пошкодження вашого основного пристрою.

Дехто вважає, що під час занять спортом краще залишати телефон вдома, але тут є інша сторона медалі. Завжди варто мати телефон під рукою на випадок непередбачуваної ситуації. Вирушаючи в похід, на пляж, на пробіжку або в будь-яке місце, де є ризик втрати або пошкодження вашого пристрою, візьміть із собою старий телефон замість нового.

Використовуйте старий смартфон як запасний телефон (фото: Android Authority)

Використовуйте старий смартфон як радіоняню

Це схоже на використання старого телефону як камери для домашнього спостереження. Вам також знадобиться штатив або відповідне кріплення для телефону і зарядний кабель. Однак краще вибрати спеціальний додаток, призначений саме для спостереження за дитиною.

BabyCam ідеально підійде для цього завдання. Він дає змогу вам у будь-який момент бачити дитину і навіть спілкуватися з нею на відстані. Встановлення просте: скачайте застосунок на ваш старий і поточний телефони та виконайте базові інструкції для їхнього сполучення.

Додаток безкоштовний, але містить рекламу. Однак за разовий платіж у 2,99 доларів ви можете відключити рекламу. Це досить розумна вартість, враховуючи, що більшість аналогічних додатків сьогодні вимагають щомісячної підписки.

Використовуйте старий смартфон як радіоняню (фото: Android Authority)

Використовуйте старий смартфон як розважальний пристрій

Щоб уникнути відволікань на основному телефоні та заощадити заряд батареї і місце, ви можете використовувати старий смартфон як спеціальний пристрій для розваг.

Встановіть на нього свої улюблені стримінгові додатки та використовуйте для прослуховування музики або перегляду відео. Крім того, його можна перетворити на електронну книгу і використовувати для читання.

Такий підхід має додаткові переваги крім економії заряду основного телефону. Наприклад, якщо старий телефон під'єднано до Bluetooth-колонці, і ви слухаєте музику, відтворення не перерветься під час вхідного дзвінка.

Якщо в старому пристрої достатньо продуктивності, його також можна використовувати як ігрову консоль. Ігри швидко розряджають батарею, тому ви будете рідше підключати до зарядки ваш новий смартфон.

Використовуйте старий смартфон як розважальний пристрій (фото: Android Authority)

Використовуйте старий смартфон як веб-камеру

Якщо у вас немає веб-камери на комп'ютері або вона застаріла і має погану якість зображення, чудовим рішенням буде використати телефон як веб-камеру.

Це особливо зручно для відеодзвінків - як робочих, так і особистих - якщо ви хочете бачити співрозмовника на великому екрані. Однак вам знадобиться спеціальний додаток. Головна перевага Camo в тому, що він працює за бездротовим зв'язком, тож вам не потрібно підключати телефон до комп'ютера кабелем.

Для початку завантажте додаток на комп'ютер з Windows або Mac і на старий телефон. Потім з'єднайте пристрої, відсканувавши QR-код, який з'явиться на екрані. Після цього виберіть Camo як камеру в налаштуваннях застосунка для відеодзвінків.

Додаток безкоштовний, але для доступу до додаткових функцій потрібна підписка вартістю 8,99 доларів на місяць.

Використовуйте старий смартфон як веб-камеру (фото: Android Authority)