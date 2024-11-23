6 вкусных растений, которые стоит высаживать на рассаду дома уже в декабре

Декабрь - прекрасное время, чтобы начать выращивать рассаду дома. Выращивание рассады в домашних условиях не требует больших затрат, но важно создать правильные условия: тепло, влагу и освещение.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о шести культурах, которые следует посеять именно сейчас.

Сельдерей

Сельдерей (как корневой, так и с ножкой) требует много времени для развития, поэтому его следует высаживать раньше других овощей. Для этого готовится легкая почва из смеси чернозема и песка. Семена следует предварительно замочить, ведь они имеют жесткую оболочку.

Сельдерей любит умеренную температуру - около +20 °C и регулярный полив. Всходы появляеюся через 15-20 дней, после чего их нужно переместить в светлое место. Рассада будет готова к пересадке в открытый грунт в мае.

Перец

Перец, особенно его поздние сорта, требует больше времени для роста. Его семена предварительно замачивают в стимуляторе роста. Сажать нужно в рыхлую и плодородную почву. Для хорошего развития перца необходим яркий свет и стабильная температура около +24 °C.

После появления первых листочков растения пересаживают в более глубокие емкости, чтобы обеспечить развитие корневой системы. Расстояние между растениями должно быть не менее 15 см.

Томаты

Ранние сорта томатов отлично подходят для посева в декабре. Для них идеально подойдет питательная почва с добавлением компоста. Семена сначала проращивают во влажной ткани, после чего высевают в контейнеры.

Нужно поддерживать температуру +22-25 °C для дружных всходов. Поливать томаты следует умеренно во избежание грибковых заболеваний. Через 2-3 недели после появления настоящих листочков их пикируют в отдельные горшки.

Рассада томатов, которую высадят весной, даст быстрый урожай (фото: Freepik.com)

Баклажаны

Баклажаны достаточно требовательны к условиям выращивания. Их семена следует высевать в питательную почву с добавлением торфа. Для проращивания требуется температура +25 °C и достаточное освещение.

Баклажаны не переносят пересушивание, поэтому почва должна быть постоянно увлажненной. Через 4-5 недель рассаду пикируют, чтобы стимулировать рост корней.

Земляника

Хотя земляника - не овощ, ее также следует включить в декабрьскую программу посева. Для нее нужна легкая и увлажненная почва с добавлением песка. Семена высевают поверхностно, слегка прижимая к грунту, но не закрывая его.

Посевы накрывают плёнкой, чтобы создать парниковый эффект. Для проращивания необходимо яркое освещение и температура +18-22 °C. Весной молодая рассада станет основой для богатого ягодного урожая.

Огурцы

Огурцы - быстрорастущая культура, которую также можно высаживать на рассаду в декабре. Для этого выбирают раннеспелые сорта. Семена высевают в рыхлую и легкую почву, держат в теплой комнате с температурой +22-24 °C.

Всходы появляются через 5-7 дней. Их важно регулярно поливать и снабжать хорошим освещением. К концу зимы рассада огурцов будет готова к высадке в теплицу или другие укрытия.