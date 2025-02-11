UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

6 романтичних місць в Україні, куди можна поїхати удвох на День святого Валентина

Куди поїхати закоханим на День святого Валентина удвох (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

День святого Валентина - це чудова нагода для закоханих провести час разом у романтичному місці, яке створить неповторну атмосферу. Куди найкраще поїхати удвох на 14 лютого в Україні?

РБК-Україна (проект Styler) пропонує 6 міст України, де ви зможете знайти ідеальні локації для відпочинку з коханою людиною.

Самбір

Самбір - маленьке місто на заході України, яке стало популярним завдяки унікальній реліквії: мощам святого Валентина. Це місто часто відвідують пари, які хочуть відсвяткувати День святого Валентина в особливій атмосфері. В Самборі зберігаються мощі святого Валентина, покровителя закоханих, що стало важливим елементом романтичних традицій у цьому місті.

Ось місця, які пропонують романтичні враження:

  • Самбірський парк - чудове місце для прогулянок на свіжому повітрі серед дерев і озер.
  • Церква Святого Георгія - старовинна церква, де можна помилуватися архітектурними деталями та атмосферою спокою.
  • Річка Дністер - романтичні прогулянки вздовж річки створять особливу атмосферу для закоханих.

Мощі святого Валентина (фото: 24tv.ua)

Київ

Київ, хоч і є діловим центром країни, не менш прекрасний для романтичних прогулянок. Тут можна знайти атмосферні місця для тихих побачень і захоплюючих прогулянок, що запам'ятаються надовго:

  • Андріївський узвіз та Замкова гора - історичні будівлі, Андріївська церква, а також чудові краєвиди з Замкової гори подарують незабутні миті.
  • Маріїнський парк та міст закоханих - тут ви знайдете місце для спокійних прогулянок серед природи та історії вічної любові.
  • Оболонська набережна - затишне місце для прогулянок біля води та романтичних вечерь з видом на Дніпро.
  • Парк Феофанія - архітектура та природа створюють ідеальну атмосферу для закоханих.
  • Стена визнань - залиште своє признання на стіні й станьте частиною цієї романтичної традиції.


Міст закоханих (фото: Вікіпедія)

Львів

Львів завжди асоціюється з атмосферою старовинного міста, яке натхнене історією та культурою. Тут романтика відчувається в кожному куточку, від вузьких вуличок до мальовничих площ:

  • Площа Ринок - прогулянка вузькими вуличками та спільний кавовий момент на площі.
  • Високий замок - панорамний вид на місто створює неймовірну атмосферу для закоханих.
  • Оперний театр - вечір в опері або балеті залишить незабутні враження.

Високий замок взимку (фото: Вікіпедія)

Одеса

Одеса - це не лише красиве море, але й чудові можливості для романтичного відпочинку. Це місто дарує безліч локацій для закоханих, де можна насолоджуватися морським повітрям і красивими пейзажами:

  • Приморський бульвар - прогулянка бульваром з видом на Чорне море та Потьомкінські сходи.
  • Дерибасівська вулиця - чудова для пішохідних прогулянок та вечерь у затишних кафе.
  • Оперний театр - архітектурний шедевр з романтичною атмосферою. 

Одеський оперний театр (фото: Вікіпедія)

Ужгород

Маленьке, але дуже затишне місто, яке зачарує закоханих своєю архітектурною спадщиною та природною красою. Ужгород - це ідеальне місце для спільних прогулянок серед мальовничих пейзажів:

  • Ужгородський замок - середньовічні руїни та вигляд на місто з висоти.
  • Набережна Незалежності - прогулянка вздовж річки Уж зі збереженням тихої та спокійної атмосфери.
  • Ботанічний сад - природні краєвиди і зелена оаза для романтичних митей.

Ужгородський замок (фото: Вікіпедія)

Чернівці

Чернівці - місто, де поєднуються західноєвропейська архітектура та українська культура, що створює ідеальну атмосферу для романтики. Це місто із затишними вулицями і старовинними будівлями має всі умови для створення незабутніх спільних спогадів:

  • Чернівецький університет - прогулянка по території одного з найкрасивіших університетів України.
  • Парк Шевченка - чудове місце для закоханих, де можна провести час на природі.
  • Парк Федьковича - затишне місце для вечірніх прогулянок і спільних зупинок в кафе.

Чернівецький університет (фото: Вікіпедія) 

Раніше ми писали, які є практичні ідеї для подарунків чоловіку на 14 лютого.

Читайте також, що подарувати дружині до Дня святого Валентина.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Tripadvisor, Visit Ukraine, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
День Святого ВалентинаТуризм