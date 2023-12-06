6-річний Мирослав з Сумської області отримав сучасні слухові апарати від Фонду Ахметова

"Знаєте, не хочеться в таке одразу вірити. Була надія на помилку, але і в Сумах, і в Києві лікарі сказали, що дитина не чує і потребує слухопротезування. У Сумах мені говорили, що він і так зможе жити... Але ж ви бачили сьогодні? Коли йому поставили навушник, у нього реально засвітилися очі", - ділиться мама Катерина.

Дозволити дороговартісні слухові апарати для сина у батьків не було можливості. Допоміг фонд - і тепер Мирослав може не лише повноцінно чути світ, а й розвиватися та вчитися на рівні з однолітками.

"Ми підібрали сучасні гаджети, які допоможуть дитині розвиватися, правильно розмовляти та добре вчитися у школі. Ці апарати дітям дуже підходять, бо там широка гама частот, які вони повинні чути. У цьому віці, 6 років, якраз він має йти до школи. Дитина має бути підготовленою і гарно розмовляти - тому дуже важливо саме зараз зробити це слухопротезування", - пояснює Галина Іващенко, лікарка-аутометристка Центру слуху в Києві.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU