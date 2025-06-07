6 речей, які професійні декоратори ніколи не роблять у власному домі

Не фарбують стіни до вибору меблів

Починати з фарби здається логічним, але професіонали знають: це пастка. У будівельному магазині вас зачарує ідеальний блакитний, але вдома він може виглядати надто холодно або дисгармонійно.

Меблі, штори, килим і текстиль задають настрій - саме до них треба підбирати колір стін. Наприклад, насичена охра на стінах буде пасувати лише тоді, коли в кімнаті є світлий текстиль і натуральне дерево.

Фарба має завершувати образ, а не диктувати його. До того ж, освітлення у кімнаті змінюється - те, що здавалося ніжним удень, увечері може виглядати гнітюче.

Не женуться за трендами

Модні кольори й форми швидко втрачають актуальність. Те, що сьогодні здається стильним, завтра може виглядати старомодно. Тому професіонали надають перевагу класичним, перевіреним часом речам.

Вони використовують тренди лише як акценти - наприклад, змінюючи подушки, постери, вази чи абажури. Так простіше оновити інтер’єр без великих витрат.

Наприклад, сьогодні в моді гофровані скляні вази, а завтра - металеві свічники. Основне ж - дивани, столи, шафи - залишаються поза часом, витримані в нейтральних тонах.

Не копіюють чужі смаки

Одна з найпоширеніших помилок - намагання створити інтер’єр "як на картинці". Люди орієнтуються на Pinterest або будинки друзів, але забувають про власні вподобання.

Професійні дизайнери наголошують: дім має відображати вашу особистість. Не існує "правильного" інтер’єру - є лише той, у якому вам комфортно.

Не існує правильного інтер'єру - лише зручний (фото: Freepik.com)

Не захаращують простір

Зайві меблі, дрібнички й візерунки створюють візуальний шум. Якщо кімната виглядає як виставка, у ній важко відпочити. Дизайнери радять залишати "повітря" - порожній простір, який дозволяє речам "дихати".

Вони уникають надмірного декору: замість десяти фігурок - одна скульптурна ваза; замість строкатих покривал - текстиль з однорідною фактурою. Якщо ви не можете вільно пройти кімнатою, не зачепивши стілець - це знак, що час переглянути інтер'єр.

Не ігнорують функціональність

Ідеальна річ - не лише красива, а й зручна. Диван може мати розкішну оббивку, але якщо він незручний або його важко чистити - він не буде довговічним.

Професіонали завжди ставлять запитання: чи відповідає річ стилю життя мешканців? Чи вона практична? Наприклад, у родині з дітьми вибирають тканини, які легко прати, а столи - без гострих кутів.

Крім того, речі мають відповідати розмірам кімнати. Громіздка шафа в маленькій спальні зіпсує весь простір, навіть якщо вона дизайнерська.

Не економлять на освітленні

Освітлення - це більше, ніж просто лампочка. Воно створює атмосферу: затишок, тепло, урочистість або спокій. Професіонали комбінують різні джерела світла - стельові, підвісні, настільні, точкові, декоративні.

Вони ретельно продумують кожен куток, щоб світло не було надто яскравим чи надто тьмяним. Наприклад, у спальні часто використовують тепле м’яке підсвічування, а на кухні - яскраві точкові світильники.

Декоратори також радять уникати виключно стандартних рішень - краще додати трохи індивідуальності: підвісну лампу з кольорового скла або настільний світильник у стилі ретро.