6 речей для дому, на яких категорично не можна економити

Дивани

Хороший диван необхідний з кількох причин. Перш за все, він створює або руйнує стиль вашої вітальні, адже це перша річ, на яку звертають увагу люди.

Дизайнер інтер'єру Кейт Доусон розповів, ще одна причина, щоб розщедритися - це якість. Все тому, що люди проводять багато часу сидячи і лежачи. Отже, такі вироби будуть швидко зношуватись.

Матраци

Якість сну може мати великий вплив на здоров’я та якість життя. Більшість матраців можуть прослужити від семи до десяти років, тому це довгострокова інвестиція і економити не варто.

Ковдри

Крім хорошого матраца, гарна пухова ковдра допоможе вам розслабитися та заснути. Це ніби "закутати себе в хмару" в кінці довгого дня.

Високоякісних, але недорогих пухових ковдр дуже мало. Тому під час купівлі варто приділити увагу на багато нюансів.

Комоди

Ви могли б подумати, що можете обійтися дешевим комодом, аж поки одного разу не зможете закрити шухляду або вона вискочить із рейок.

Комоди зношуються набагато частіше, ніж ви думаєте. Тому економити у такій справі не варто.

Крісло

Якщо ви працюєте з дому і проводите багато часу у кріслі, то воно має бути якісним.

Вибір вищого класу стільця буде підтримувати ваше тіло і ви будете відчувати себе продуктивнішими. Спробуйте знайти стілець з підлокітниками, а також такими функціями, як висота та нахил спинки, які можна регулювати.

Пилососи

Високоякісний пилосос завжди вартий своїх грошей, особливо якщо у вас є домашні тварини. Ніхто не хоче жити в брудному домі, і наявність пилососа, який не вбирає весь бруд і пил, не просто розчаровує, але й може призвести до проблем зі здоров'ям.

Якісний пилосос з інструментами та різними режимами миттєво робить ваш дім чистішим і ви будете відчувати себе комфортно.