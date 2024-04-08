6 правил весняного розхламлення будинку: ось, що справді врятує вас від депресії

Безлад у будинку руйнівний для психіки й здатний змусити людину погладшати. Ще він погіршує пам'ять, псує харчові звички та знижує контроль над реакціями. Тому дуже важливо не лише регулярно наводити лад, а й займатися сезонним розхламленням – викидати все непотрібне.

Чому безлад руйнівний для людини і які способи допоможуть швидко розібратися з мотлохом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю в журналі Elsevier.

Чому бардак у будинку погіршує наш стан

Вчені стверджують, що між бардаком вдома чи на робочому місці та психічним здоров'ям є простий зв'язок – коли розруха перемагає, психіка програє.

Хтось наводить порядок, коли сердиться чи нервується, а хтось – щоб зібратися з думками. Психологи кажуть, що це природний процес, оскільки порядок заспокоює. А ось бардак у 100% випадків погіршує самопочуття та ламає психіку.

"Погіршує пам'ять, псує харчові звички, знижує контроль над реакціями. Бардак збільшує ризик розвитку афективних розладів та заважає концентрації уваги, прийняттю рішень. Він пригнічує креативність, знижує продуктивність та виснажує енергію", - пояснює доктор Фейт Коулман.

Вам доводиться багато часу витрачати на пошуки втрачених речей. Часом навіть простіше плюнути та купити нові, бо знайти щось безладно - нездійсненне завдання.

Ще мотлох ускладнює спілкування і може навіть зруйнувати стосунки, тому що люди відволікаються на візуальний шум і не можуть зосередитися на співрозмовнику.

"Численні дослідження показують, що наш життєвий простір - це наш "психологічний будинок". Ми повинні відчувати його, як місце, де будемо в комфорті та безпеці. І, якщо в цьому будинку безлад, то ми почуватимемося погано", - наголошує експерт.

Мало того, деякі дослідження показують, що бардак у будинку гірше впливає на жінок. У них підвищується рівень гормону стресу кортизолу та посилюються симптоми депресії.

А ось на чоловіків бардак не має такого впливу.

Чим корисне розхламлення

Покращує настрій: мозок розслабляється, поки ви наводите лад

Допомагає худнути: якщо дома порядок, вас менше тягне об'їдатися

Підвищує працездатність: вам простіше зосередитись, якщо немає візуального шуму

Знижує занепокоєння: ви все одно нервуєте, що лінуєтеся і влаштовуєте бардак

Поліпшує сон: організоване середовище підвищує його якість

Робить спілкування ефективніше: відсутній візуальний шум, на який відволікаються

Які правила допоможуть вам у розхламленні будинку

Кожна річ має мати своє місце

Це звучить дуже очевидно, але насправді в кожному будинку є повно "блукаючих" речей. Постарайтеся чітко розкласти все по поличках. Купуйте зручні органайзери для зберігання, контейнери для продуктів, сміттєвий кошик для паперів. Коли довкола вас є речі, що допомагають підтримувати порядок, їх зовсім не хочеться заповнювати всяким мотлохом.

Не зберігайте речі із жалості

У кожного з нас є одяг, який давно припадає пилом у шафі, або ж предмети побуту та подарунки, якими ви зовсім не користуєтеся. Все це можна продати, віддати чи просто викинути. Чим менше марного, тим більше фокус зміщується на те, що дійсно потрібно.

Розберіть пакет із пакетами

Так ви звільните цей ящик для цінних предметів побуту. Крім того, всі непотрібні пакети теж можна викинути – навіщо вам такі непотрібні речі.

Замініть старе нове

Якщо ви розумієте, що вашій блузці давно настав час на спокій, то не латайте її, а купіть нову. Така звичка допоможе нещадно позбавлятися всього, що вже не приносить жодної користі - побачите, як рука почне сама тягтися до непотрібних речей.

Не купуйте зайвого

Подумайте 2-3 рази, перш ніж зробити чергове замовлення онлайн-магазині. Так само зробите і з усіма іншими імпульсивними покупками. Подумайте: вам справді це потрібно? А все непотрібне можна віддати, продати чи просто викинути.

Розхламляйтеся регулярно

Візьміть собі за правило проводити ревізію речей у певний термін. Наприклад, на початку кожного сезону. Це допоможе зробити простір навколо чистішим.