6 популярних продуктів, які частіше всього викликають харчове отруєння

Харчове отруєння може бути особливо небезпечним і спричинити його можуть популярні продукти, які багато хто їсть кожного дня. Важливо знати, з якими продуктами потрібно бути особливо обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bestlife online .

Що таке харчове отруєння

Харчове отруєння - це тип захворювання, який виникає, коли хтось проковтує харчові мікроби, споживаючи або випиваючи заражену їжу чи напої.

Навіть якщо їжа здається нормальною зовні та має характерний для неї смак, однаково отруєння може виникнути через наявність токсичних мікроорганізмів, які ще недостатньо розмножилися, щоб зіпсувати страву.

Основні симптоми харчового отруєння включають:

підвищена температура (від 37-37,5 °С до 39-40 °С)

втрата апетиту

блювання й нудота

болі спазмувального типу

здуття живота

зниження тиску, поява холодного поту

двоїння в очах, порушення зору

порушення м'язового тонусу

сильне слиновиділення

проблеми з периферичною нервовою системою

порушення роботи головного мозку

ознаки зневоднення

Важливо, що без надання правильної допомоги харчове отруєння може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Оскільки харчове отруєння може мати серйозні або навіть смертельні наслідки, важливо визначити, з якими продуктами варто бути особливо обережними.

Птиця і м'ясо

Сира або недостатньо оброблена птиця (курка та індичка) і м’ясо (яловичина, свинина, баранина та телятина) можуть поставити людин під загрозу.

У приготованому вигляді курка може бути поживним вибором, але сире м'ясо може бути заражене мікробами.

Щоб запобігти цьому, птицю та м’ясо слід готувати до безпечної внутрішньої температури.

Овочі та фрукти

Свіжі фрукти та овочі є невід’ємною частиною здорового харчування, але вони також є основним джерелом харчових отруєнь, особливо якщо їх не помити.

Овочі та фрукти найбезпечніші, якщо їх мити, а потім готувати.

Що стосується конкретних продуктів, то будь-які сирі або недоварені продукти становлять серйозний ризик харчового отруєння.

Молоко

Вживання продуктів виготовлених із сирого молока може наражати людей на шкідливі мікроби.

Вибір пастеризованого молока та молочних продуктів - це найкращий спосіб безпечно насолодитися поживним продуктом.

Сир

М'які сири, виготовлені з непастеризованого молока, також особливо ризиковані. Це може включати сир брі, камамбер і сир з блакитними прожилками - усі вони з більшою ймовірністю будуть заражені бактеріями через їх високу вологість, низький вміст солі та низьку кислотність.

М’які сири, виготовлені з непастеризованого молока або вироблені на підприємствах з нечистими умовами, ще більше схильні до зараження.

Щоб запобігти лістеріозу, варто купувати лише ті сири, на яких чітко зазначено "вироблено з пастеризованого молока".

Яйця

Сирі та недоварені яйця можуть бути заражені сальмонелою, яка може спричинити харчове отруєння та призвести до більш серйозних захворювань або навіть смерті.

Варіть яйця, поки жовток і білок не стануть твердими.

Морепродукти

Сира або недостатньо оброблена риба та морепродукти також можуть призвести до харчового отруєння. Щоб убезпечити себе, потрібно готувати рибу до безпечної внутрішньої температури або поки м’ясо не буде легко відділятися виделкою