6 помилкових уявлень про харчування, які заважають нам бути здоровими і стрункими

Обмеження в їжі

Побутує думка, що "я повинен обмежувати себе в їжі, щоб бути здоровим". Насправді здорове харчування - це не про обмеження, а про збалансований раціон, який містить усі необхідні для нашого організму нутрієнти.

"Замість обмежень у їжі, додавайте до свого раціону більше здорових продуктів, таких як овочі та фрукти, цілозернові продукти, бобові тощо", - радить дієтолог.

Відмова від улюблених продуктів

Для багатьох здорове харчування - це відмова від улюблених продуктів. Але так неповинно бути.

"Здорове харчування не вимагає повної відмови від улюблених продуктів, але ми можемо вибирати більш здорові варіанти. Наприклад, замість фастфуду, можемо приготувати домашню версію здорової їжі", - каже Фармага.

Здорові продукти завжди дорогі

"Це ще одна помилка. Здорові продукти можуть бути доступними, якщо знаходити їх у правильних місцях. Іноді дешевші продукти можуть бути навіть здоровіші, ніж дорогі імпортні продукти. Наприклад, локальні овочі та фрукти можуть бути значно дешевші, ніж ті, що привозять з інших країн", - пояснює експерт.

Їсти здорову їжу у безрозмірних кількостях

Деякі люди думають, що можна споживати здорову їжу у будь-якій кількості. Це також помилкове уявлення.

"Незалежно від того, наскільки здорова є ваша їжа, важливо контролювати розмір порцій та її склад. Інакше ви можете споживати більше калорій, ніж спалюєте, що може призвести до зростання ваги", - наголошує дієтолог.

Натуральний продукт завжди є корисним

Ще одне хибне твердження - якщо продукт містить натуральні інгредієнти, то він здоровий.

"Це зовсім не так. Багато "натуральних" продуктів можуть містити велику кількість цукру або жирів і надмір цих інгредієнтів однозначно не принесуть користі", - каже експерт.

Вегетаріанство автоматично означає здорове харчування

"Це також не зовсім правильно. Навіть якщо ви не вживаєте м'ясо або продукти тваринного походження, це не означає, що ваше харчування буде здоровим. Захоплення вегетаріанством або веганством може призвести до недостатнього споживання певних нутрієнтів, таких як білки, залізо та вітаміни B12 та D і надмір таких, як цукор", - говорить Фармага.