6 ознак того, що чоловік охолов і скоро кине вас

Коли чоловіки нещасливі або незадоволені стосунками, то часто вони про це мовчать. Є певні ознаки, які вказують на те, що ваш партнер засумнівався у своїх стосунках, але не визнає цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Зникло спілкування

Коли ви тільки почали зустрічатися, то були в постійному контакті. Навіть коли ви були окремо, ви надсилали текстові повідомлення або дзвонили та ділилися буденними подробицями.

Однак, частота цих повідомлень і дзвінків може впасти.

Коли партнер у вашій присутності став холоднішим і менш комунікабельним, то це проблема.

Це може бути те, що він віддаляється від вас і ваших стосунків, як це часто виникає, коли почуття згасають.

Уникнення контакту

Людській природі властиво бажати доторкнутися до людини, яку ми любимо, і бути поруч із нею.

І навпаки, коли хтось нам не подобається, ми можемо інстинктивно її уникати.

Отже, якщо чоловік більше не такий фізично-ніжний, як колись, це може означати, що виникла проблема у стосунках.

Він не тільки уникатиме інтиму з вами, але навіть не буде брати участь у більш повсякденних романтичних справах, таких як тримання за руки чи обійми.

Його завжди немає

Коли чоловікові вже не так комфортно у стосунках, як колись, то він вважає за краще проводити тривалий час окремо.

Коли стосунки почали "в'янути", то партнер почне уникати повернення додому. Людина більше не буде знаходити того комфорту, як колись, перебуваючи поруч зі своєю партнеркою в той час.

Хлопець фліртує з іншими при вас

Чоловік може прямо показувати незацікавленість в вас, фліртуючи з іншими дівчатами.

Таким чином партнер може спеціально вас злити, якщо в серці чоловіка ще залишилися почуття. Або ж вам так прямо показують незацікавленість.

Цікаво, але в разі, якщо ви почнете робити зауваження або спробуєте прояснити ситуацію, швидше за все, відповідь буде токсичною.

Людина закрилася від вас

Спільне спілкування та відкритість є ознаками будь-яких здорових та процвітаючих стосунків.

Якщо ви помітили, що партнер ховає свій телефон, то можливо у нього хтось з'явився. Тому більш імовірно, що він просто живе подвійним життям.

Відсутність підтримки

Йдеться як про погані, так і про хороші моменти. Якщо чоловік не поряд у важливі моменти вашого життя, це свідчить про те, що він не відчуває до вас справжньої любові.