6 міні-серіалів від Netflix, які вразять цікавими й нетиповими сюжетами

"Життя з самим собою"

Серіал починається з того, що головний герой, який вважає себе невдахою та переживає депресію, наважується на загадкову процедуру. На тлі всіх проблем друг пропонує йому поїхати в СПА. І це стає початком дуже незвичайних подій.

Чоловік прокидається після процедури та розуміє, що він мав вмерти. Коли ж герой зуміє вибратися з могили та повернеться додому, там він побачить самого себе. Але хто з них справжній?

"Таблетка від болю"

А цей міні-серіал розповість про таємниці фармкомпаній. Сюжет побудовано на реальних статтях, але це не простий документальний фільм. На вас чекають несподівані події та сцени, які можуть ошелешити.

Дивіться, як величезні компанії плетуть інтриги, приховують правду про свої ліки та роблять все, аби їх не викрили. Фінал буде неочікуваним та дуже цікавим.

"Острів мільярдерів"

На вас чекає історія про заможні сім'ї, які все життя конкурують через бізнес. Вони - люди, які не думають про щось окрім грошей. Втім, не всі члени родин настільки захоплені суперництвом.

Міні-серіал покаже різницю між поколіннями. Головні герої не лише розкриють велику таємницю, а ще й вразять несподіваними рішеннями. Дивіться, що ховається за мільйонними бізнесами.

"Тіла"

На вас чекає дуже заплутана історія. Серіал охопить одразу 4 сюжетні лінії, в кожній з яких показано детективів у різні часи. Але між всіма ними є дещо спільне.

Такі "стрибки" у часі змусять вас затамувати подих та уважно стежити за подіями. Дізнайтеся, що пов'язує головних героїв та як злочинні ланцюжки можуть "розтягуватися" на десятки років.

"Сумую за тобою"

Серіал починається з того, що знайомить нас з головною героїнею, яка переживає дуже сумні події. Її коханий зник, а вона мусить вчитися жити без нього. Втім, за 11 років після цього станеться подія, яка все змінить.

Жінка дізнається, що її наречений живий. Ба більше, його несподіване "зникнення" пов'язано з дуже заплутаною історією. Головній героїні доведеться дізнатися не лише те, чому ж так вчинив її коханий.

"Суперген"

Міні-серіал в жанрі фентезі сподобається фанам історій про мутації, супергероїв та надзвичайні здібності. Події розгортаються в Лондоні, де група людей раптово розуміє, що їхні тіла змінилися. І між всіма ними є дещо спільне.

Втім, не всі будуть раді несподіваним змінам. Людям, які отримали суперген, доведеться захищатися. А тому їм потрібно об'єднатися, аби просто вижити.