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6-летняя девочка-вундеркинд цитирует украинских классиков и их биографии

Пятница 10 июля 2020 14:04
6-летняя девочка-вундеркинд цитирует украинских классиков и их биографии
Под Тернополем живет девочка-вундеркинд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Маленькая талантливая украинка изучает украинскую литературу для старших классов

В Тернопольской области девочка по имени Милана Кравец поражает своими способностями. Малышке всего 6 лет, но она уже цитирует украинских классиков, знает их биографии, а также узнает их на портретах. При этом девочка еще не ходит в школу, не умеет читать и писать.

Как сообщается в сюжете ТСН, любовь к литературе и украинским классиками привила Милане бабушка, она филолог и преподает в местном лицее. Бабушка малышки говорит, что в последний год девочка полностью отказалась от сказок и ее увлекли поэты и писатели, которых проходят дети в школьной программе за 10 и 11 класс. Если бы сейчас ребенку пришлось сдавать ВНО по литературе, она с легкостью бы с этим справилась.

"Стало уже как-то самой интересно, сколько она может изучить, запомнить, и она меня просит - вот расскажи мне о ком-то. Например, ей Тютюнник нравится, как он был маленький, а его портрет ей не нравится", - рассказала бабушка Миланки Людмила Бабачук.

У 6-летней Миланы бабушка и мама - филологи, а папа преподает музыку. Есть еще меньшая сестренка - годовалая Даша. И хотя мама девочек читает им сказки, Миланка выбирает стихи для взрослых.

"Она у нас такой загадочный ребенок. Она не интересуется тем, чем дети в ее возрасте. Она хочет знать у нас все на взрослом уровне", - рассказала мама девочки Зина Кравец.

Осенью маленькая Милана собирается в первый класс и очевидно ее любимым предметом станет украинская литература.

Маленькая Милана обожает украинскую литературу (ТСН)

Как мы ранее писали, Ирина Билык похвасталась талантами старшего сына-именинника.

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