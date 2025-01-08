6 кімнатних рослин для ледарів, які майже не потребують полива

Кімнатні рослини створюють затишок, очищують повітря та прикрашають наші оселі. Але що робити, якщо у вас зовсім немає часу для регулярного догляду?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про шість найвитриваліших рослин, які не тільки виживуть, але й радуватимуть вас своєю красою.

Сансев'єрія

Сансев'єрія, відома як "щучий хвіст" або "зміїна рослина", є одним із найвитриваліших представників світу кімнатних рослин. Її товсте листя здатні накопичувати вологу, що дозволяє рослині обходитися без поливу кілька тижнів.

Вона добре переносить навіть сухе повітря і низьке освітлення, що робить її ідеальною для будь-якого куточка оселі. До того ж сансев'єрія очищує повітря від токсинів і збагачує його киснем навіть вночі.

Поливайте цю рослину тільки тоді, коли ґрунт повністю висихає – це може бути раз на два-три тижні. Надлишковий полив може навіть зашкодити, тому вона підходить для тих, хто часто забуває про свої зелені насадження.

Сансев'єрія (фото: Вікіпедія)

Кактуси

Кактуси - символ рослин, які майже не потребують води. Завдяки своїм унікальним голкам вони зберігають вологу та можуть легко переносити посуху. Ці рослини ідеально підходять для сонячних підвіконь, де інші рослини можуть згоріти.

Поливати їх можна лише раз на місяць у холодний сезон і раз на два тижні влітку. Вони не тільки прості в догляді, а й стануть цікавим декоративним елементом у вашому домі. Різноманітність форм і розмірів кактусів дозволяє підібрати рослину на будь-який смак.

Кактуси красиво цвітуть (фото: Вікіпедія)

Хавортія

Хавортія - компактна рослина, яка зачаровує своїми декоративними листками з цікавими візерунками. Як і всі сукуленти, вона накопичує вологу у своїх м’ясистих листках, тому не потребує частого поливу. Їй достатньо кількох годин сонячного світла на день, а поливати її слід не частіше, ніж раз на два-три тижні.

Завдяки своїй витривалості хавортія чудово почувається навіть у сухих і теплих приміщеннях. Вона ідеально підходить для офісів чи невеликих кімнат, де догляд за рослинами мінімальний. До того ж, хавортія додає екзотичного вигляду інтер’єру.

Хавортія (фото: Вікіпедія)

Заміокулькас

Заміокулькас, або "доларове дерево", не лише приваблює своєю декоративністю, але й є надзвичайно невибагливим. Його товсті бульби зберігають вологу, тому рослина може обходитися без поливу кілька тижнів. Цей красень однаково добре росте як у затінку, так і на яскравому світлі.

Поливати його слід лише тоді, коли ґрунт повністю сухий, приблизно раз на два-три тижні. Заміокулькас також вважається рослиною, яка приносить фінансовий успіх, тому багато хто вибирає його як символ добробуту. Він чудово підходить для зайнятих людей, які хочуть додати трішки зелені в своє життя.

Заміокулькас (фото: Вікіпедія)

Ехеверія

Ехеверія - ще одна невибаглива сукулентна рослина, яка зачаровує своїм розетковим виглядом. Вона прекрасно пристосована до сухих умов і зберігає вологу у своїх листках. Ехеверія любить яскраве світло, але не потребує частого поливу - лише раз на два-три тижні.

Надмірний полив може викликати загнивання, тому важливо давати ґрунту добре просихати між поливами. Ця рослина стане прекрасним доповненням до будь-якого підвіконня чи робочого столу. Завдяки різноманітності форм і кольорів ехеверія чудово впишеться в сучасний інтер’єр.

Ехеверія (фото: Вікіпедія)

Агави

Агава - ще один представник рослин, які майже не потребують води. Її товсті листки накопичують достатньо вологи, щоб вона могла витримувати тривалі періоди без поливу. Як і більшість сукулентів, агава любить багато сонячного світла, але при цьому невибаглива до ґрунту.

Поливайте її лише тоді, коли ґрунт повністю висох, що може бути раз на місяць або навіть рідше. Агава не тільки витривала, а й дуже декоративна – її стриманий, але елегантний вигляд підходить для різних типів інтер’єру. До того ж, ця рослина майже не потребує додаткового догляду, окрім періодичного очищення від пилу.

Агава (фото: Вікіпедія)