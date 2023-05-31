6 хитрощів, які допоможуть сповільнити старіння. Їх має знати кожна жінка

Старіння неможливо зупинити, але його можна максимально сповільнити і так продовжити свою молодість. Важливо щоденно дотримуватись кількох простих правил.
Про це пише група Wechornytsi в Instagram.
Якісний домашній та професійний догляд - запорука здоровʼя шкіри. Грамотно підібрані активні речовини у бьюті-засобах працюють на довгострокову перспективу.
Сонце може завдати великої шкоди шкірі, тому важливо захищатися від променів. Не забувайте наносити на шкіру крем з високим фактором захисту, носити капелюшок або інший головний убір та сонцезахисні окуляри.
Наша шкіра відображає те, що ми їмо, тому важливо дбати про харчування. Спробуйте додати до свого раціону овочі та фрукти, білки, здорові жири та антиоксиданти, які допоможуть боротися зі шкідливими вільними радикалами
Паління та вживання алкоголю впливає на здоров'я шкіри, зменшуючи її еластичність та роблячи її менш здоровою.
Це важливо не лише для загального здоров'я організму, але й для здоров'я шкіри. Водночас водний баланс впливає на здатність шкіри зберігати вологу, що забезпечує здоровий вигляд та еластичність.
Здоровий сон впливає на регенерацію та відновлення шкіри, що допомагає зберегти її молодість та здоров'я на довгий період часу.
Зволоження є ключовим елементом догляду за шкірою. Підберіть ідеальний крем чи молочко для зволоження, щоб запобігти появі зморшок та інших ознак старіння.
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