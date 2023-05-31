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6 хитрощів, які допоможуть сповільнити старіння. Їх має знати кожна жінка

Як зберегти молодість і красу шкіри (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Старіння неможливо зупинити, але його можна максимально сповільнити і так продовжити свою молодість. Важливо щоденно дотримуватись кількох простих правил.

Про це пише група Wechornytsi в Instagram.

Правильний догляд

Якісний домашній та професійний догляд - запорука здоровʼя шкіри. Грамотно підібрані активні речовини у бьюті-засобах працюють на довгострокову перспективу.

Захист від сонця

Сонце може завдати великої шкоди шкірі, тому важливо захищатися від променів. Не забувайте наносити на шкіру крем з високим фактором захисту, носити капелюшок або інший головний убір та сонцезахисні окуляри.

Правильне харчування

Наша шкіра відображає те, що ми їмо, тому важливо дбати про харчування. Спробуйте додати до свого раціону овочі та фрукти, білки, здорові жири та антиоксиданти, які допоможуть боротися зі шкідливими вільними радикалами

Обмеження паління та алкоголю

Паління та вживання алкоголю впливає на здоров'я шкіри, зменшуючи її еластичність та роблячи її менш здоровою.

Дотримання режиму пиття та сну

Це важливо не лише для загального здоров'я організму, але й для здоров'я шкіри. Водночас водний баланс впливає на здатність шкіри зберігати вологу, що забезпечує здоровий вигляд та еластичність.

Здоровий сон впливає на регенерацію та відновлення шкіри, що допомагає зберегти її молодість та здоров'я на довгий період часу.

Використання зволожувальних засобів

Зволоження є ключовим елементом догляду за шкірою. Підберіть ідеальний крем чи молочко для зволоження, щоб запобігти появі зморшок та інших ознак старіння.

Читайте також про те, як доглядати за зоною декольте, щоб зберегти красу і молодість шкіри.

Раніше ми писали про те, які загрози жіночому здоров'ю несе встановлення внутрішньоматкової спіралі.

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