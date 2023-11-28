6 економних способів зігрітися у "собачий холод"

Одягайтеся шарами

Носити багато шарів одягу, а не один товстий предмет одягу - це розумний спосіб зігрітися взимку. Базові шари, такі як терможилети або топи з довгими рукавами досить недорогі й можуть добре утримувати тепло. Зверніть увагу на одяг із вовни, бавовни або ворсистої тканини.

"Вдягайтеся шарами, навіть усередині приміщення. Купіть пару хороших теплих капців і носіть з ними шкарпетки. Переконайтеся, що ви змінили ковдри на зимові та ваша тепла піжама", - радять британці.

Не допускайте протягів та обігрівайте приміщення

Постарайтеся заблокувати всі місця у вашому будинку, де особливо дме протяг, у тому числі навколо віконних рам, замкових свердловин та під дверима. Вдень тримайте штори відкритими, щоб впустити тепло і світло, а закривайте їх до темряви, щоб не втратити тепло.

Підходьте з розумом до опалення

Якщо вам турбує вартість опалення, то будьте вибіркові у виборі способу обігріву вашого будинку. Наприклад, обігрівайте одну кімнату, в якій ви проводите більшу частину часу.

Постарайтеся, щоб кімната, в якій ви проводите більшу частину часу (вітальня або спальня), нагрівалася щонайменше до 18 градусів, якщо це можливо. Не забудьте вимкнути радіатори в коридорах чи кімнатах, які не використовуються, та закрити двері, щоб утримувати тепло у певних місцях.

Опалюйте лише ті ділянки будинку, які вам потрібні. Наприклад, ви можете увімкнути опалення у своїй спальні безпосередньо перед сном. Ви також можете використовувати грілку або електричну ковдру, щоб зігрітися вночі.

Готуйте їжу та напої, що зігрівають

Здорове збалансоване харчування, що включає не менше п'яти порцій фруктів та овочів на день, може допомогти вашій імунній системі добре працювати взимку. Регулярно пийте гарячі напої, їжте гарячу їжу, наприклад, каші, супи та тушковані страви, щоб зігрітися.

Пам'ятайте, що заморожені або консервовані фрукти та овочі (якщо в них не додана сіль чи цукор) так само корисні, як і свіжі, і можуть бути доступнішими, якщо взимку вони несезонні.

Якщо ви намагаєтеся скоротити витрати на електроенергію, використання мультиварки, мікрохвильової печі або фритюрниці, може допомогти скоротити витрати на приготування їжі.

Рухайтесь

Зберігайте якнайактивніший спосіб життя, щоб поліпшити кровообіг. Рухайтеся хоча б раз на годину та уникайте тривалого сидіння на місці. Навіть легкі фізичні вправи допоможуть зігрітися. Коли ви сідаєте, піднімайте ноги вгору, оскільки ближче до землі найхолодніше.

Перевірте, яку підтримку ви можете отримати

Ви можете мати право на певні пільги, які можуть допомогти знизити витрати на опалення та електроенергію взимку. З'ясуйте, на які знижки чи субсидії ви маєте право.