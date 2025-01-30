6 документальних фільмів про Україну, які варто подивитися

"Зима у вогні"

Стрічка була випущена у 2015 році, і її режисером є Євген Афінеєвський. Тут показується хроніка подій Революції Гідності, яка отримала номінацію на "Оскар". Реальні кадри, розповіді очевидців та дух боротьби за свободу – те, чим пронизаний весь сюжет.

"20 днів у Маріуполі"

Оскароносний фільм від Мстислава Чернова - документальне свідчення жахіть облоги Маріуполя російськими окупантами. Тут зібрані унікальні кадри, які сповна відображають реальність війни та показують всі її жахливі наслідки.

"10 секунд"

Кінострічка розповідає про наслідки обстрілу 24 січня 2015 року житлового кварталу "Східний" у Маріуполі, що призвів до численних жертв серед цивільного населення. Напад вівся із систем залпового вогню "Град" зі сторони тимчасово окупованих територій України російськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Будинок "Слово"

Тут зображена історія українських митців, які були репресовані радянською владою у 1930-х роках. В центрі сюжету - будинок у Харкові, в якому живуть генії української культури і намагаються боротися із системою. Проте, на жаль, вона їх знищує.

"Віддалений гавкіт собак"

Документальний фільм данського режисера Сімона Леренґа Вільмонта спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії. Сюжет розповідає про життя 10-річного хлопчика, який росте у прифронтовому селі на Донбасі та постійно чує вибухи.

"Як тебе не любити"

Стрічка присвячена звичайним киянам та їхньому життєвому місцю, яке змінюється. Це - така собі кінематографічна ностальгійна робота про сучасний Київ.