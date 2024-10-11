6 чудових ідей, як використати старі дошки на дворі

Залишки деревини після будівництва або ремонту можуть знайти нове життя на дачі або на дворі свого будинку. Не варто поспішати з викиданням старих дощок, адже їх можна використати для створення корисних і декоративних речей.

РБК-Україна (проєкт Styler) надає декілька ідей, як творчо та практично перетворити старі дошки на корисні об'єкти.

Меблі для саду

Зі старих дощок можна створити унікальні садові меблі, які будуть виглядати стильно і коштуватимуть значно дешевше, ніж нові. Наприклад, можна зробити лавки, столи або стільці, що ідеально впишуться в атмосферу вашої дачі.

Дерево перед використанням необхідно очистити від старої фарби, відшліфувати та обробити захисними засобами. Створення меблів - це не лише практично, але й дає можливість додати власний штрих в інтер’єр саду.

Використання старих дощок додасть меблям особливого, вінтажного характеру. Така конструкція легко зробиться своїми руками навіть без досвіду.

Садові доріжки

Старі дошки можна перетворити на чудові садові доріжки. Вони будуть ідеальними для ділянок, де часто збирається вода або бруд, допоможуть комфортно пересуватися в дощову погоду.

Щоб доріжки слугували довше, знадобляться геотекстиль і шар піску чи гравію для дренажу. Очищені дошки обробляються захисним антисептиком, щоб уникнути гниття. Їх укладають на підготовлену основу, залишаючи невеликі проміжки для стоку води.

Доріжки можна пофарбувати або покрити лаком для додаткового захисту. Така ідея не лише практична, але й додасть вашій ділянці естетичного вигляду.

Доріжка з дощок (фото: Funkyjunkinteriors.net)

Компостний ящик

Для тих, хто піклується про екологію і практичність, старі дошки ідеально підійдуть для створення компостного ящика. Такий ящик стане місцем для перероблення органічних відходів, які перетворяться на цінне добриво для вашого саду.

Ящик роблять без дна, щоб відходи мали контакт із землею для кращої ферментації. З’єднані дошки утворюють каркас, висоту якого можна поступово збільшувати.

Правильне укладання органічних матеріалів дозволить отримати багатий на поживні речовини компост для рослин. Крім того, це екологічний спосіб утилізації харчових відходів і органічного сміття.

Високі грядки

Високі грядки стають все популярнішими через зручність догляду та швидке прогрівання ґрунту. Старі дошки можна використати для створення коробів для таких грядок. Очищені і оброблені дерев’яні дошки з’єднуються у формі прямокутника або квадрата.

Грядки на висоті забезпечують краще дренування, контроль за якістю ґрунту та зменшують кількість бур'янів. Їх також легше поливати і обробляти, не нахиляючись низько.

Зробити грядку можна будь-якого розміру, залежно від потреб і бажаної кількості культур. Захистіть дошки від вологи за допомогою масляної пропитки, щоб грядки слугували довше.

Високі грядки (фото: Gardenersworld.com)

Шпаківні і годівниці

Старі дошки також можна використати для виготовлення пташиних годівниць і шпаківень. Це чудовий спосіб залучити до саду корисних птахів, які будуть боротися зі шкідниками.

Створення пташиних будиночків - це ще й цікава родинна активність, яка принесе користь природі. Очищені та оброблені дошки легко можна перетворити на оригінальні годівниці, які прикрасять ваш сад або балкон.

Пташині будинки також можуть стати декоративним елементом ландшафту, додаючи йому особливої атмосфери. Залучення птахів допоможе зберегти ваші рослини від комах-шкідників.

Паркан

Якщо у вас є багато старих дощок, можна зробити з них дерев’яний паркан для ділянки. Правильно оброблені антисептиками дошки можуть служити доволі довго, захищаючи вашу територію.

Установка дерев'яного паркану не вимагає великих будівельних навичок і обійдеться набагато дешевше, ніж інші матеріали. Дошки можна розташовувати як вертикально, так і горизонтально, залежно від обраного стилю.

Щоб паркан прослужив довше, його можна пофарбувати або покрити лаком. Такий паркан стане не лише огорожею, а й стильним елементом вашої ділянки.