6 березня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити

6 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять рівноапостольної Олени, мати імператора Константина, та святкується здобуття у Єрусалимі Чесного Хреста та Цвяхів. До кінця року залишається 300 дней.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 6 березня і у кого День ангела.

Зміст:

Що за церковне свято сьогодні

Свята Олена, мати імператора Костянтина Великого, вирушила до Єрусалима, щоб знайти справжній Хрест, на якому був розп’ятий Ісус Христос. Під час розкопок на Голгофі було виявлено три хрести, але не було відомо, який із них є Животворящим.

Єрусалимський патріарх Макарій запропонував випробувати хрести, доторкнувши їх до важкохворої жінки. Коли вона торкнулася справжнього Хреста, одразу зцілилася, що стало підтвердженням його святості. Олена наказала звести на місці знахідки Храм Гробу Господнього, який став одним із найважливіших центрів християнства.

Частину Хреста вона передала до Константинополя, а іншу залишила в Єрусалимі для поклоніння. Це відкриття зміцнило віру християн та сприяло поширенню почитання Хреста Господнього.

Ікона святих Костянтина і Олени (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 6 березня

У цей день, як і в будь-яке церковне свято, слід уникати сварок і негативу. Заборонено лихословити, поширювати плітки та виявляти лінь. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Також не схвалюються брехня, заздрість та жадібність, оскільки вони можуть принести у дім негаразди.

Окрім цього, існують додаткові заборони, пов’язані з прикметами:

Не можна залишати справи незавершеними - це може принести невдачу в майбутньому.

Заборонено випивати алкоголь, адже наслідки можуть бути негативними.

Не слід саджати або поливати рослини - вважається, що вони все одно не зростатимуть.

Також існує повір'я, що сни в ніч на 6 березня є пророчими. Особливу увагу варто звернути на символи у сновидіннях: обрізання волосся обіцяє бідність, заплітання кіс - чутки, а ловлення злочинця може вказувати на зраду другої половинки.

Народні прикмети та традиції 6 березня

Цей день у народі називають Костянтиновим днем або Костянтиновими колами. Традиційно люди витоптували сніг навколо криниць, щоб під час танення у воду не потрапляв бруд. Вважалося, що цей обряд допомагає зберегти чистоту джерел і принести в дім добробут. Також цього дня уважно стежили за природою, щоб передбачити погоду та весну:

Якщо хмари розташовані високо - скоро встановиться гарна погода.

Стук дятла у лісі віщує пізню весну.

Морозний ранок - до ранньої весни та сухого літа.

Якщо повернулися ластівки - незабаром настане тепло.

Побачити сьогодні лелеку - добрий знак, що обіцяє мир і злагоду в родині.

У кого День ангела 5 березня

6 березня день Ангела відзначають Максим, Федір, Аркадій, Костянтин, Олена.

За старим стилем день ангела у Олександра, Івана, Костянтина, Георгія, Захара, Тимофія, Григорія, Данила, Павла, Ольги.

Вас може зацікавити